Ο βασιλιάς Καρόλος αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντά του, ενώ οι γιατροί εκφράζουν αισιοδοξία για την ανταπόκρισή του στη θεραπεία καρκίνου σύμφωνα και με όσα αναφέρει το παλάτι του Μπάκινχαμ Παρόλα αυτά, σύμφωνα και με διάφορα δημοσιεύματα οι ανησυχίες παραμένουν.

Βασιλιάς Κάρολος: Πυκνώνουν οι αναφορές για επιδείνωση της υγείας του

«Όλοι παραμένουν αισιόδοξοι, αλλά είναι πραγματικά πολύ άρρωστος. Περισσότερο από ό,τι αφήνουν να φανεί». Όπως ανέφερε το Daily Beast σχετικά με την υγεία του Καρόλου με πηγή το φιλικό περιβάλλον της οικογένειας.

Ωστόσο το γεγονός ότι η πηγή που δημοσίευσε το Daily Beast τα νέα σχετικά με την υγεία του Καρόλου είναι αμφίβολη, καθώς είχε δώσει λανθασμένες πληροφορίες στο παρελθόν για την υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ προκαλεί αμφιβολίες για την παραπάνω αναφορά.

«Επιστρέφει στη δουλειά αλλά δεν είναι καλά»

Το Παλάτι δηλώνει ότι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία του Πρίγκιπα Κάρολου και ποιος είναι ο τύπος του καρκίνου που αντιμετωπίζει. Παρόλα αυτά, δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία του μαζί με την Καμίλα. Σύντομα, την επόμενη Τρίτη, αναμένεται να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε ένα κέντρο αντικαρκινικής θεραπείας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, με ένα βαθύ συμβολισμό.

#KingCharles seems to be trying to put rumors of his ill health to bed — the #RoyalFamily just announced he’ll return to the spotlight, this after reports his cancer battle isn’t going well.

See more 👉 https://t.co/LX7wU2htUK pic.twitter.com/uF9UGqfaDv

