Το “Abuse Me” εστιάζει στην ανθρώπινη κατάσταση κατά την οποία το άτομο έχει εθιστεί στην προσπάθεια να είναι το επίκεντρο της προσοχής με οποιοδήποτε μέσο χρειαστεί”.

Οι Αθηναίοι alternative rockers Noiz Ritual παρουσιάζουν το single “Abuse Me” το οποίο είναι διαθέσιμο από την bandcamp σελίδα της μπάντας και περιλαμβάνεται στο debut EP τεσσάρων κομματιών “Embrace The Noiz” το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2024.

Για τη σκηνοθεσία και το video art υπεύθυνος είναι ο Gabriel Varela.

Οι λήψεις της μπάντας πάρθηκαν από τον Γιώργο Μυλωνά.

Πληροφορίες για το EP “Embrace The Noiz”

Η παραγωγή και οι ηχογραφήσεις για τα φωνητικά, τις κιθάρες και το μπάσο ηχογραφήθηκαν από τον Νίκο Χριστόλη.

Η μίξη έγινε από τον Έκτορα Τσολάκη.

Για το mastering υπεύθυνος είναι ο Steve Lado.

Τα drums στο “Abuse Me” ηχογραφήθηκαν από τον Περικλή Ρούσση.

Τα drums στα “I Wanna Know”, “Feeling Death Inside” και “Robocop” ηχογραφήθηκαν από τον Ανδρέα Ευριπίδου.

Η φωτογράφιση της μπάντας έγινε από την Χριστίνα Αλώση.

Το artwork είναι μια δημιουργία του Μιχάλη “Yul Sada” Μυλωνά.

“Embrace The Noiz” tracklist:

I Wanna Know

Abuse Me

Feeling Death Inside

Robocop

Λίγα λόγια για την μπάντα

Οι Νoiz Ritual είναι ένα 4+1μελές συγκρότημα που σχηματίστηκε το 2022 από τον Γιάννη Βάρβα (4lt) στα φωνητικά, Νίκο Χριστόλη (Four Sides of Strange, ex-Ghost Season, ex-Potergeist) στην κιθάρα, Μανταλένα Κρικελλή (Vegan Mosquitoes, Heavenblack, ex Lost Arcadia) στα drums και Ηλία Ξηρογιάννη (Imperfection) στο μπάσο.

Το συγκρότημα ένωσε η κοινή τους νοσταλγία για τη μουσική σκηνή της grunge των 90s και του alternative rock / nu metal των 2000s. Αν και ο Ηλίας χρειάστηκε να εγκατασταθεί σε άλλη χώρα για επαγγελματικούς λόγους και τα καθήκοντα του μπάσου ανέλαβε ο Yul Sada (Afterblood, Sticky Dog) στη θέση του, ο Ηλίας παρέμεινε στο συγκρότημα κάνοντας guest εμφανίσεις με τον βαρύτονο παραμορφωμένο ήχο που παράγει το μπάσο και τα πετάλια του σε ρόλο 2ης κιθάρας.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2023 μια διασκευή του μνημειώδους, για τα 2000s, κομματιού των Deftones “My Own Summer”. Τον Μάρτιο του 2024 έβγαλε το βίντεο για το “Abuse Me”, single από το debut EP τεσσάρων κομματιών “Embrace The Noiz”, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2024.

Δισκογραφία

2023: “My Own Summer” cover single (ανεξάρτητη κυκλοφορία)

2024: “Embrace The Noiz” EP (ανεξάρτητη κυκλοφορία)

Οι Noiz Ritual είναι οι:

Γιάννης Βάρβας – φωνητικά

Νίκος Χριστόλης – κιθάρα

Yul Sada – μπάσο

Μανταλένα Κρικελλή – drums

Ηλίας Ξηρογιάννης – distorted bass

