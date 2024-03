Οι Νoiz Ritual είναι ένα 4+1μελές συγκρότημα που σχηματίστηκε το 2022 από τον Γιάννη Βάρβα (4lt) στα φωνητικά, Νίκο Χριστόλη (Four Sides of Strange, ex Ghost Season, ex Potergeist) στην κιθάρα, Μανταλένα Κρικελλή (Vegan Mosquitoes, Heavenblack, ex Lost Arcadia) στα τύμπανα και Ηλία Ξηρογιάννη στο μπάσο.

Το συγκρότημα ένωσε η κοινή τους νοσταλγία για τη μουσική σκηνή της grunge των 90s και του alternative rock and nu metal των 2000s. Στα καθήκοντα του μπάσου προστέθηκε ο Yul Sada (Sticky Dog), μετά την μετανάστευση του Ηλίας στο εξωτερικό, ο οποίος και παραμένει στο συγκρότημα κάνοντας guest εμφανίσεις με τον βαρύτονο παραμορφωμένο ήχο που παράγει το μπάσο και τα πετάλια του σε ρόλο 2ης κιθάρας.

Το συγκρότημα μετά από έναν αριθμό επιτυχημένων live εμφανίσεων ξεκίνησε την παραγωγή του πρώτου τους EP «Embrace The Noiz» που θα κυκλοφορήσει το 2024

Social media links:

Facebook: https://www.facebook.com/noizritual

Instagram: https://www.instagram.com/noizritual

Youtube: https://www.youtube.com/@noizritual

Mail: noizritual@gmail.com