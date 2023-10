Όνειρα… όνειρα… όνειρα!

Επτά χρόνια πέρασαν από την τελευταία συλλογή που φτιάξαμε, μια συλλογή που είχε γίνει σε μια καλή σχετικά χρονική στιγμή, που η σκηνή ήταν σε καλό επίπεδο. Τα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα φτάσει σε τραγικό σημείο και η δημιουργικότητα θα χτυπήσει αρνητικά ρεκόρ, με αποκορύφωμα την περίοδο της πανδημίας που περάσαμε.

Αισίως στο 2023 και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα πως θα περάσουν τόσα χρόνια μέχρι να ξαναφτιάξουμε μια ακόμα συλλογή, στο μυαλό μου είχα ότι θα γινόταν την επόμενη χρονιά ή έστω μετά από 2-3 χρόνια. Πέρασαν όμως 7.

Το ευχάριστο όμως της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα, ότι οι μπάντες βρίσκονται ξανά σε δημιουργική φάση και γεννιούνται νέες μελωδίες.

Η νέα μας συλλογή Underground Όνειρα 6 περιέχει 37 τραγούδια, από συγκροτήματα και καλλιτέχνες της χώρας μας, ροκάροντας και γκρουβάροντας πάνω σε ελληνόφωνο, αλλά και σε αγγλόφωνο στίχο.

Κατεβάστε την συλλογή για να την έχετε δική σας, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Κοινοποιήστε και διαδώστε την, η δύναμη για να ταξιδέψουν οι μουσικές αυτές, είναι στο χέρι σας,

Ευχαριστούμε όλες τις μπάντες και τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια.

Συμμετέχουν: MoRa | Love In Sadness | Σέλας | Cameres | Κίτρινα Φώτα | Χρώμα | Πέρα από τον χρόνο | Μάνος Τρυπιάς | Γιώργος Μάρτος | Γιώργος Μητρόπουλος (feat. Weis) | The Pigeonhole Project | Homo Sapiens | Red Tree Religion | Boxes of Blow | Deadbeat Escapement | Κέρινες Ζωές | Insomnia band | Apolia | Νίκος Σίμος | Αντίθετα | Πάνος Χαραλαμπόπουλος | Μελαγχολιστής | Supernova | Κήρυξ | ToNouTous | The Stendor Band | Νίκος Γκέκας | Στίγμα 90 | Τα δικά σου παιδιά | NORMA the band | Κηφήνες | ΤΣΕΡΡΥ ΜΠΡΑΝΤΥ | Rational Drum | Νίκος Ξαρχάκος | The Magic Bus | Αβιά | Σιγή Ιχθύος & Βασίλης Χατζημακρής

Καλή σας ακρόαση!

Νίκος Γραμμάτος

Rockap.gr

Επιμέλεια συλλογής & δημιουργία εξωφύλλου: Νίκος Γραμμάτος

Κατεβάστε την συλλογή: https://bit.ly/3F3CUSX



Αν θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια και το Rockap.gr μπορείτε να κάνετε μια δωρεά.