Το Netflix ανακοίνωσε τη λίστα με όλες τις σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που έρχονται στην πλατφόρμα τον Αύγουστο.

Ξεχωρίζουν φυσικά η τέταρτη και τελευταία σεζόν του “Umbrella Academy”, η επιστροφή του “Emily in Paris”, καθώς και τα Director’s Cut από τα δύο μέρη του “Rebel Moon” του Ζακ Σνάιντερ.

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και παιδικά προγράμματα που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτόν τον μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/08/2024

Unstable: Σεζόν 2

Unstable: Season 2

Ο Έλις βγάζει με το ζόρι τον γιο του στο προσκήνιο της Ντράγκον, καθώς η επιτυχία της εταιρείας βιοτεχνολογίας φέρνει νέο αίμα – και νέους εχθρούς.

01/08/2024

Οδηγός Φόνων για Καλά Κορίτσια

A Good Girl’s Guide to Murder

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία ενός 17χρονου κοριτσιού σε μια ήσυχη αγγλική πόλη, μια φοιτήτρια είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια και να βρει τον δολοφόνο.

07/08/2024

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Ηνωμένο Βασίλειο

Love Is Blind: UK

Η Έμα κι ο Ματ Γουίλις παρουσιάζουν ένα κοινωνικό πείραμα όπου Βρετανοί σινγκλ αναζητούν τον έρωτα κι αρραβωνιάζονται προτού γνωριστούν από κοντά. Ποιος θα πει το “ναι”;

08/08/2024

Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 4

The Umbrella Academy: Season 4

Όταν μια μυστηριώδης οργάνωση αρχίζει να αμφισβητεί την πραγματικότητα, η Ακαδημία της Ομπρέλας καλείται να βάλει επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους – για μία τελευταία φορά.

15/08/2024

Η Έμιλι στο Παρίσι: Σεζόν 4 – Μέρος 1

Emily in Paris: Season 4 Part 1

Παρόλο που η ζωή της στο Παρίσι ξεχειλίζει από δράμα, η Έμιλι είναι έτοιμη να κάνει τολμηρές επιλογές για να πάρει όσα θέλει από την πόλη –και τον άντρα– των ονείρων της.

21/08/2024

Το Ατύχημα

The Accident

Όταν ένα πάρτι γενεθλίων παίρνει τραγική τροπή, μια κλειστή, πλούσια κοινότητα καταστρέφεται — ξεσκίζοντας οικογένειες, φιλίες και καρδιές.

21/08/2024

Πίσω στα 15: Πίσω στα 18

Back to 15: Back to 18

Μετά από ένα σφάλμα στο φωτομπλόγκ, η Ανίτα βρίσκεται στο 2009 και πρέπει να διαχειριστεί τη φοιτητική ζωή, ενώ διαπιστώνει ότι δεν είναι η μόνη που ταξιδεύει στον χρόνο.

22/08/2024

Baby Fever: Σεζόν 2

Baby Fever: Season 2

Η γιατρός γονιμότητας Νάνα προσπαθεί να εξισορροπήσει τη ζωή της ως ανύπαντρη μητέρα με τον ιστό από ψέματα που έχει εξυφάνει — αλλά το παρελθόν την καταδιώκει.

29/08/2024

Ο Εκπρόσωπος: Σεζόν 2

Represent: Season 2

Η προεδρία του Στεφάν Μπλε έχει ξεκινήσει με δυσκολίες, καθώς αντιμετωπίζει απειλές θανάτου, διαμαρτυρίες, διεθνείς γκάφες και ορισμένες ενοχλητικές εσωτερικές υποθέσεις.

29/08/2024

KAOS

KAOS

Καθώς η διχόνοια κυριαρχεί στον Όλυμπο κι ο παντοδύναμος Δίας βυθίζεται στην παράνοια, τρεις θνητοί είναι γραφτό να αλλάξουν το μέλλον της ανθρωπότητας.

30/08/2024

Με Κομμένη την Ανάσα

Breathless

Μια παθιασμένη ομάδα γιατρών σώζει με προσήλωση ζωές σε ένα πολύβουο δημόσιο νοσοκομείο, όπου οι εντάσεις –και ο έρωτας– ανεβάζουν τους παλμούς της καρδιάς.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

02/08/2024

Rebel Moon — Μέρος 1: Director’s Cut

Rebel Moon — Part One: Director’s Cut

Επεκτατικό. Ακραίο. Εκρηκτικό. Μια μυστηριώδης αουτσάιντερ σε ένα ειρηνικό φεγγάρι φτιάχνει μια ομάδα πολεμιστών στο “Rebel Moon — Μέρος 1: Director’s Cut” του Σνάιντερ.

02/08/2024

Rebel Moon — Μέρος 2: Director’s Cut

Rebel Moon — Part Two: Director’s Cut

Επαναστάτες σε ένα απόμακρο φεγγάρι κάνουν μια απίθανη εξέγερση στο “Rebel Moon — Μέρος 2: Director’s Cut”, το πιο αιματηρό κεφάλαιο της επικής ιστορίας του Σνάιντερ.

16/08/2024

The Union

The Union

Ένας οικοδόμος από το Νιου Τζέρσεϊ μετατρέπεται από απλός άνθρωπος σε επίδοξο κατάσκοπο, όταν μια αγαπημένη του από το λύκειο τον στρατολογεί για μια μυστική αποστολή.

21/08/2024

Nice Girls

Nice Girls

Μια αστυνομικός με έντονη προσωπικότητα που διψά για εκδίκηση και μια Γερμανίδα ντετέκτιβ με αντίθετες μεθόδους προσπαθούν μαζί να σώσουν τη Νίκαια από την καταστροφή.

23/08/2024

Τα Πρωτάκια

Incoming

Η πρώτη εβδομάδα στο λύκειο. Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς. Θα γίνουν λάθη καθώς τέσσερα έφηβα αγόρια θα ζήσουν μια νύχτα χάους και ακολασίας.

28/08/2024

Ανεξέλεγκτοι

Untamed Royals

Μια παρέα πολύ πλούσιων εφήβων εκμεταλλεύεται την κοινωνική της θέση για να διαπράττει σοβαρά εγκλήματα που όμως έχουν επιπτώσεις στα ευάλωτα και όχι στα τυχερά άτομα.

30/08/2024

Τυχερές Αδερφές

(Un)lucky Sisters

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους, δύο αποξενωμένες αδελφές ξανασμίγουν όταν βρίσκουν τα εκατομμύριά του πίσω από έναν τοίχο. Πρέπει όμως να τα κρατήσουν;

30/08/2024

Η Σωτηρία

The Deliverance

Αντιμέτωπη με προσωπικούς δαίμονες και με την ελπίδα για νέα αρχή, η μόνη μητέρα Έμπονι μετακομίζει με την οικογένειά της σε ένα νέο σπίτι, το οποίο κρύβει κάτι μοχθηρό.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

07/08/2024

Ο Μυστικός Κόσμος των Ήχων με τον Ντέιβιντ Ατένμπορο

Secret World of Sound with David Attenborough

Προηγμένη τεχνολογία ήχου αποτυπώνει τους ήχους της φύσης όπως δεν τους έχετε ξανακούσει, σε μια μαγευτική σειρά ντοκιμαντέρ με αφηγητή τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο.

09/08/2024

Στο Μυαλό ενός Σκύλου

Inside the Mind of a Dog

Κάντε ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο των σκυλιών με αυτό το ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει επιστημονικές και συναισθηματικές πληροφορίες για τους καλύτερους μας φίλους.

22/08/2024

Η Κρυφή Ζωή των Ουρακοτάγκων

Secret Lives of Orangutans

Παρακολουθήστε μια οικογένεια ουρακοτάγκων να θριαμβεύει και να βασανίζεται στις κορυφές των δέντρων σ’ αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ με αφηγητή τον Ντέιβιντ Ατένμπορο.

NETFLIX K&F

02/08/2024

Βυθός του Μπικίνι SOS: Η Ταινία της Σάντι

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

Όταν ο Βυθός του Μπικίνι βγαίνει ξαφνικά από τον ωκεανό, η σκιουρίνα επιστήμονας Σάντι κι ο φίλος της, Μπομπ Σφουγγαράκης, πάνε στο Τέξας για να σώσουν την πόλη τους.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/08/2024

Ο Δολοφόνος του Craigslist The Craigslist Killer

Bohemian Rhapsody

Φερδινάνδος Ferdinand

Straight Outta Compton

Οι Πατούσες της Οργής: Ο Θρύλος του Χανκ Paws of Fury: The Legend of Hank

Συλλάβετε τον Κάρτερ Get Carter

Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα The Rundown

Μικρές Κυρίες Little Women

Η Μάγισσα The Witch

Ματίλντα Matilda

Η Παρακολούθηση Lakeview Terrace

08/08/2024

Kingsman: Η Μυστική Υπηρεσία Kingsman: The Secret Service

15/08/2024

Επικίνδυνη Αποστολή: Μυστικό Έθνος Mission: Impossible – Rogue Nation

Η Άγρια Φύση της Αυλής μου Backyard Wilderness

16/08/2024

Lucy

Αλύγιστος Unbroken

Η Μούμια The Mummy

Τούρμπο Turbo

Μη Διστάσεις Don’t Think Twice

Διχασμένος Split

Νυχτερινό Σχολείο Night School

25/08/2024

Scream VI

26/08/2024

Πώς να Χωρίσετε σε 10 Μέρες How to Lose a Guy in 10 Days