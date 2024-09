Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου ευρωπαϊκού τους tour και περίπου ένα μήνα πριν τη live εμφάνισή τους στο An Club (11/10) το alt-rock συγκρότημα Desert Monks, μοιράζεται το single “The First Time I Died“. To single είναι εμπνευσμένο από μια σχέση ζωής και αποπειράται να μεταφέρει στον ακροατή τη συσχέτιση μεταξύ της αρχής, του αποτυπώματος και της κατάληξής της.

Στίχοι: Ανδρέας Ντρούλιας

Σύνθεση και ενορχήστρωση: Desert Monks

Ηχογράφηση και μίξη: Few Studios

Παραγωγή: Greg Magos και Desert Monks

Mastering: Nick Townsend, Infrasonic Studios, Los Angeles

Όπως και τα περισσότερα κομμάτια των Desert Monks, είναι βιωματικό και εξιστορεί σε δύο σκηνές την ίδια την αποδοχή του πρώτου θανάτου του εαυτού μιλώντας σε πρώτο και δεύτερο πρόσωπο. Στον μεταφορικό τίτλο του βρίσκεται και ο χώρος για τον καθένα να τοποθετήσει την δική του ιστορία η αποδοχή. Να συμφιλιωθεί με τα φωτεινά και σκοτεινά σημεία που γίνονται για πάντα δορυφόροι της.

Μουσικά και ενορχηστρωτικά το κομμάτι κινείται σε πιο δυνατά, γρήγορα και μινιμαλιστικά μονοπάτια. Φλερτάρει περιστασιακά με το post punk και τον επεξεργασμένο του ήχο χωρίς όμως να χάνει τον πηγαίο heavy χαρακτήρα του ή να στερείται των γνώριμων, λυτρωτικών ξεσπασμάτων της μπάντας.

Το video clip, αποτελεί την ρεαλιστική αποτύπωση μιας τέτοιας ιστορίας “πρώτου θανάτου”. Μια από της πολλές εκδοχές του τι μπορεί να σημαίνει για τον καθένα μας. Είναι συνειδητά δημιουργικό προϊόν της ίδιας της μπάντας και αποδίδει με μια πιο pop και εικαστική ματιά τους στίχους του τραγουδιού επιλέγοντας την αφήγηση με την εικόνα και το χρώμα έναντι του σεναρίου, σε μια προσπάθεια να παραχωρήσει την σκυτάλη της ερμηνείας στον θεατή αντί να τον εγκλωβίσει σε μια δοσμένη ιστορία. Εσείς πόσες φορές έχετε πεθάνει;

WHO IS WHO

Οι Desert Monks σχηματίστηκαν στην Αθήνα στα τέλη του 2015, σε μια προσπάθεια συνδυασμού μιας σειράς μουσικών και αισθητικών πτυχών κάτω από μια γνώριμη, αλλά συγχρόνως ξεχωριστή, χροιά. Η μουσική τους εστιάζει στο Alternative Rock και τα συγγενή genres, με τη διακριτική παρουσία στοιχείων που πηγάζουν από το ποικιλόμορφο καλλιτεχνικό και μουσικό υπόβαθρο του κάθε μέλους τους. Οι δημιουργίες τους βασίζονται στην έντονη παρουσία της παραμόρφωσης, τους ξεκάθαρους ρυθμούς, τις περιστασιακά ευγενικές και αντισυμβατικές αρμονίες, τα επαναλαμβανόμενα φορτισμένα μοτίβα και τα βαρύτερα ξεσπάσματα.

Οι Desert Monks μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ: το Dark Grooves (2018) και το Sympan (2022). Μετρούν πολλές εμφανίσεις τόσο ως solo acts όσο και πλάι σε μεγάλα ονόματα της εγχώριας σκηνής σε venues, festivals αλλά και συλλογικές δράσεις. (Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Planet of Zeus, Nightstalker, Naxatras κ.α)

Oι Desert Monks είναι:

Ανδρέας Ντρούλιας (κιθάρα, φωνή)

Βαγγέλης Μπουγιατιώτης (κιθάρα, φωνητικά)

Θάνης Παρασκευόπουλος (μπάσο, φωνητικά)

Κώστας Αμαργιανιτάκης (τύμπανα)

ΣΤΙΧΟΙ – LYRICS:

The first time I died

When I first met you

I saw birds in your eyes

Flocking over the seas

and into the devil’s mouth

We had every word to analyze

There was time to waste and clouds to ride

When the herd falls asleep

I will call you by name

Bending under the weight

Of my lungs in the city’s teeth

And I’ll be on my way to ask you why

You were so awake and full of light,

The first time I died

Αναλυτικά το πρόγραμμα του tour: