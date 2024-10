Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024

Σκηνοθετική Επιμέλεια – Πέτρος Μαλιάρας

Λίγο πριν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου τρίτου δίσκου τους με τίτλο “Wake me when I’m home”, οι Grey River & the Smoky Mountain, Ρένα Παπαγεωργίου (φωνή, μαντολίνο), Σαράντος Γκουμάκος (κιθάρα, φωνή), Τάσος Γουσέτης (βιολί), Μελέτης Πόγκας (μπάντζο) και Γιάννης Βουτσινάς (κοντραμπάσο), μεταφέρουν το σαλόνι τους, τον χώρο στον οποίο πειραματίζονται, γράφουν καινούργια μουσική, κάνουν πρόβα, λένε αστεία, διασκεδάζουν και μοιράζονται τις προσωπικές τους στιγμές και μουσικές αναζητήσεις, στη σκηνή του θεάτρου NOUS, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024.

Με καινούργια και παλιά τραγούδια μεταφέρουν το κοινό στο δικό τους σπίτι, στα Απαλάχια Όρη, συνδυάζοντας αμερικανικά, ιρλανδικά και ευρωπαϊκά παραδοσιακά μουσικά στοιχεία σε μία ξεχωριστή βραδιά.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του GRis Festival Αθήνα 2024: Η Ελλάδα του Σήμερα, που μετά τη Νέα Υόρκη και τη Λευκωσία, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2024, διοργανώνει μία σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες, σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με το πρόγραμμα του φεστιβάλ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: https://grisfestival.com

Grey River & the Smoky Mountain – BIO

Οι Grey River and the Smoky Mountain είναι ένα φολκ συγκρότημα με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα. Ο ήχος τους περιγράφεται ως Αμερικάνα, συνδυάζοντας διάφορα αμερικανικά, ιρλανδικά και ευρωπαϊκά φολκ στοιχεία και είδη, συμπεριλαμβανομένων του bluegrass, του φολκ, της country και των blues, και συνδέοντας μουσικά ακούσματα και κόσμους, ενισχύοντας την επιρροή της Ελλάδας στην παγκόσμια μουσική σκηνή και το αντίστροφο.

Αποτελείται από την Ρένα Παπαγεωργίου (φωνή, μαντολίνο), τον Σαράντο Γκουμάκο (κιθάρα, φωνή), τον Τάσο Γουσέτη (βιολί), τον Μελέτη Πόγκα (μπάντζο) και τον Γιάννη Βουτσινά (κοντραμπάσο).

Έχουν εμφανιστεί σε διάφορες μουσικές σκηνές και φεστιβάλ στην Ελλάδα, όπως το Caravan Sessions Vol.1 στο οποίο ήταν και συνδιοργανωτές, το Prairie & Rust Fest Vol. 3, το 7th Music Highway Festival, το 3rd LET IT BEER FESTIVAL και το ΜΕΛΙΤΖΑΖ FESTIVAL. Το 2019 εμφανίστηκαν ζωντανά στην εκπομπή “Ράδιο Αρβύλα” ενώ τον Απρίλιο του 2024 εμφανίστηκαν στην Νέα Υόρκη και τον Ιούνιο του 2024 στην Κύπρο με το GRis Festival.

Τον Μάρτιο του 2016, κυκλοφόρησε το πρώτο τους 4-track EP με τίτλο “Something’s Wrong, τον Δεκέμβριο του 2017 το debut LP “Captain Death” από την Ikaros Records η οποία διανέμει επίσης και το δεύτερό της LP “Live to Tell the Tale” από τον Φεβρουάριο του 2020. Το τρίτο τους άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2025.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024

Ώρα Έναρξης: 21:00

Τοποθεσία: Θέατρο NOUS – CREATIVE SPACE

Διεύθυνση: Τροίας 43, Κυψέλη

Εισιτήρια: www.more.com

