Με χαρά σας παρουσιάζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβαλικού τριημέρου μας που θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο του Μύλου στην Θεσσαλονίκη, το προσεχές Π/Σ/Κ, 11-13 Οκτωβρίου. Όπως είναι διακριτό και από την γραφική αποτύπωση του προγράμματος, το φεστιβάλ θα διεξαχθεί ανάμεσα σε δύο stages: Το Principal Stage (το γνωστό σε όλους μας Principal Club Theater δηλαδή) και το Club Stage (πρόκειται για το επίσης γνωστό Mylos Club).

Όπως επίσης φαίνεται, οι εμφανίσεις είναι back-to-back (δηλαδή η καθεμία ξεκινάει εφ’ όσον τελειώσει η προηγούμενη) και δεν υπάρχουν overlaps (στιγμές δηλαδή που ένα συγκρότημα παίζει ταυτόχρονα με ένα άλλο). Αντιθέτως, ανάμεσα σε κάποια sets υπάρχουν πεντάλεπτα διαλείμματα που εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβασή σας από τον έναν χώρο στον άλλον.

Όλα τα συγκροτήματα του τριημέρου είναι εξαιρετικά κι έτσι σας περιμένουμε και τις τρεις ημέρες από νωρίς, για να απολαύσουμε αυτή την μοναδική γιορτή της μουσικής.

Unleash the Beast in the North!

Mammothfest 2024

11-13 Οκτωβρίου 2024 | Πολυχώρος Μύλου

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/music/festival/mammothfest-2024

▶️ Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω του more.com και του δικτύου καταστημάτων του πανελλαδικώς, ενώ hard copy εισιτήρια θα βρείτε στο Metal Era (Εμμανουήλ 22, Αθήνα) και το Nephilim Store (Πατρ. Ιωακείμ 17, Θεσσαλονίκη).

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου

Hällas (SWE) | Sonja (USA) | Burst (SWE) | The Temple (GR) | Saturday Night Satan (GR) | Universe217 (GR) | Decipher (GR)

Σάββατο 12 Οκτωβρίου

Asphyx (NL) | Suicidal Angels (GR) | Dead Congregation (GR) | Thy Catafalque (HU) | Non Est Deus (DE) | Psyanide (GR) | Free Fall (GR) | Above Us The Waves (GR)

Κυριακή 13 Οκτωβρίου

Planet of Zeus (GR) | Truckfighters (SWE) | Ulcerate (NZ) | Dopelord (PL) | Dirty Sound Magnet (CH) | Lazarvs (HU) | Oria (GR) | Beseda (NMK)

Mammothfest is back! Bigger, better, smarter!

Το Mammothfest επιστρέφει, στη νέα έδρα του, ή μάλλον αυτήν που πάντα είχε!

Το φεστιβαλικό δημιούργημα της Made of Stone Productions, έχοντας πραγματοποιήσει δύο επιτυχημένες διεξαγωγές στο θέατρο του Ακοντίσματος, έρχεται στην Θεσσαλονίκη, στην ωριμότερη μέχρι στιγμής εκδοχή του και ξεδιπλώνεται στον Πολυχώρο του Μύλου!

Σε ένα τριήμερο γεμάτο κορυφαίες συναυλιακές εμφανίσεις από όλο το φάσμα του εναλλακτικού, σκληρού και ακραίου ήχου, με σχήματα από Ελλάδα και εξωτερικό, σε multiple stages, συνοδεία side events και πολυποίκιλων εκπλήξεων, το Mammothfest φιλοδοξεί να αναδειχτεί στο επόμενο -ίσως και πρώτο πραγματικό- μεγάλο rock / metal festival της Βορείου Ελλάδος.

Buckle up, get your sh*t ready and be prepared!

Το Mammothfest φέρνει την αλήθεια του ήχου που αγαπάμε το τριήμερο 11-13 Οκτωβρίου, στον Πολυχώρο του Μύλου στην Θεσσαλονίκη και δεν θα λείψει κανένας!