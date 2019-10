Οι Ετέρνα Τέρρα (Etepna Teppa) μας συστήνονται με την πρώτη δισκογραφική τους δουλειά, που έχει τίτλο «ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» καθώς και με το δεύτερο βήμα τους με το single «WHERE ARE WE?» με το οποίο κέρδισαν στις 26 Σεπτέμβρη 2019 το BEST LYRICS AWARD στο GREAT MESSAGE INTERNATIONAL FESTIVAL 2019!

Αφορμή όλα αυτά για να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.

Συνέντευξη στον Νίκο Γραμμάτο

Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην μουσική σκηνή και ειδικά στην σελίδα μας. Πραγματικά τα κομμάτια που ακούσαμε ως τώρα έχουν απίστευτη λυρική και ηχητική ποιότητα! Πριν όμως μιλήσουμε γι’ αυτά, ας συστηθούμε. Κατ’ αρχάς, ποιοί είναι οι Ετέρνα Τέρρα;

Ευστάθιος: Οι Ετέρνα Τέρρα είμαστε ο Άρμιν Σόλτς κι εγώ, ο Ευστάθιος Αβραμίδης. Κατά καιρούς συμμετέχουν κι άλλοι μουσικοί. Ο πυρήνας είμαστε όμως εμείς.

Άρμιν (μετάφραση): Ακριβώς. Ο Πάολο Πατανέ, ο Αλέξης (Πεχλιβάνης ήταν αδύνατο να το πει…γέλια) και πολύ άλλοι.

Πόσο καιρό ασχολείστε με την μουσική;

Άρμιν (μετάφραση): Εγώ ως ηχολήπτης εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες. Από την εφηβεία είχα μεγάλο πάθος για τον ήχο και την παραγωγή του. Όχι απαραίτητα για την μουσική. Αλλά για την παραγωγή της. Με τον Στάθη όμως μπήκα και στην σύνθεση.

Ευστάθιος: Εγώ από το 2010 ξεκίνησα τις ηχογραφήσεις. Και από το 2011 μαζί με τον Άρμιν. Έκτοτε δέσαμε σαν σχήμα και σαν φιλαράκια. Νομίζω ακούγεται και στα τραγούδια μας.

Τα τραγούδια σας είναι ελληνόφωνα. Πώς έπεισες έναν Βερολινέζο να κάνει μουσική μαζί σου στα ελληνικά;

Ευστάθιος: Δεν χρειάστηκε να τον πείσω. Η μουσική είναι γλώσσα από μόνη της. Ποτέ δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Συν τοις άλλοις νομίζω ότι πολλοί Έλληνες υποτιμούν το εύηχο της ελληνικής. Δεν αποκλείω να κάνουμε στο μέλλον μουσική και σε άλλες γλώσσες, όπως π.χ. τα γερμανικά ή τα αγγλικά. Αλλά κατ’ εμέ, όπως ήδη ανέφερα, γλώσσα είναι η μουσική.

Άρμιν (μετάφραση): Κοίταξε, ο Στάθης μου εξηγεί πάντα και τους στίχους αλλά και το νόημα. Κι αυτό αρκεί. Πρόσφατα με ρώτησε εάν θα έπρεπε ένα κομμάτι που σκιτσάραμε να το βγάλουμε και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Βασικά 2 τραγούδια, διαφορετικούς στίχους και νόημα αλλά με την ίδια μουσική. Δική μας μουσική είναι, την κάνουμε ότι θέλουμε. Αλλά ειλικρινά, στα ελληνικά μ’ αρέσει πιο πολύ. Ή μάλλον μόνο στα ελληνικά μ’ άρεσε! Μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τραγουδάει στα ελληνικά τα κομμάτια μας (γέλια)!

Ευστάθιος: Καλά, μην νομίζεις, ξες πόσος κόσμος το κάνει αυτό με τα αγγλικά; Έχω ακούσει τότε στα 90ς το θρυλικό “Αλο ιζ α μπερονέ”(γέλια)! Το οποίο δεν είναι άλλο από τον πρώτο στίχο του ρεφραίν “Our love is a bed of nails“ στο “Bed of nails“ του Alice Cooper (γέλια)!

Βλέπω το διασκεδάζετε;

Ευστάθιος: Ναι, πράγματι. Αλλιώς δεν θα το κάναμε.

Άρμιν (μετάφραση): Έτσι. Σε κάθε ηχογράφηση δίνουμε σόου.

Η πρώτη σας δουλειά ήταν το “Εντός των Τειχών”. Δυο λόγια;

Ευστάθιος: Οι τίτλοι των κομματιών αποτελούν μια μεγάλη πρόταση και μια ολοκληρωμένη θεματική ενότητα. Κανένας δεν το αντιλήφθηκε ως τώρα. Οπότε ας το πάρει το ποτάμι: Πάμε; Πάμε!

Σε κάποιον άλλο βορρά, στην πόλη του τίποτα, νύμφες και ξωτικά ταξιδεύουν στο άπειρο αναζητώντας στο τρένο της μεγάλης φυγής μια μορφή από τα παλιά: έναν νέο Αινεία.

Θεματικά προκύπτει επίσης νόημα μιας και στα στάδια αυτού του ταξιδιού συναντάει κανείς τα διάφορα κεφάλαια της ψυχοσύνθεσης του πρωταγωνιστή.

Στο πρώτο κομμάτι ονειρεύεται το ταξίδι.

Στο δεύτερο μιλάει για το πόσο παγιδευμένος είναι στην πόλη του τίποτα.

Στο τρίτο παίρνει την απόφαση να ξεκινήσει να βρει αυτές της νύμφες και τα ξωτικά έξω από την πόλη και πιο συγκεκριμένα εκείνην την μία νύμφη.

Στο τέταρτο κομμάτι μιλάει νοητά μαζί της.

Το ίδιο και στο πέμπτο όταν την έχει χάσει. Λες κι αυτή κάτέβηκε από το τρένο.

Αυτός όμως μένει στο τρένο της Μεγάλης Φυγής. Και έχει πλέον παλιώσει εκεί. Κι έτσι διηγείται στο έκτο κομμάτι σε έναν άγνωστο ταξιδιώτη τί εστί αυτό το τρένο.

Στο έβδομο κομμάτι έρχονται οι Ερινύες κι οι συνήθειες του παρελθόντος να τον βρουν. Ξανά.

Και στο τελευταίο κομμάτι που κλείνει αυτόν τον κύκλο έχοντας πλέον φτάσει σε μια νέα πολή κι όντας εγκλωβισμένος εντός των τειχών θα προσπαθήσει να μεταδώσει στο Νέο Αινεία την σοφία του, ελπίζοντας ότι εκείνος με την σειρά του θα ξεφύγει από αυτόν τον κύκλο και θα φτάσει στα Ηλύσια Πεδία. Ακόμα κι αν αυτό θα πρέπει να πληρωθεί με ένα πικρό τίμημα. Όλα βέβαια είναι συμβολικά. Κι ο καθένας μπορεί να βρει τους δικούς τους συμβολισμούς, θα έλεγα…

Άρμιν (μετάφραση): Μουσικά τα κομμάτια είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Αλλά αυτό είναι και το νόημα ενός ταξιδιού. Έχει διαφορετικά στάδια. Μπορεί κάποιος να περιμένει ένα στυλ μόνο…

Ευστάθιος: Αλλά εμείς θέλαμε να δώσουμε ένα νόημα. Όχι ένα στυλ.

Η επόμενή σας δουλειά;

Ευστάθιος: Ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με το πρώτο βίντεο που παρουσιάσαμε κερδίσαμε το BEST LYRICS AWARD στο GREAT MESSAGE INTERNATIONAL FESTIVAL 2019. Με ένα ελληνόφωνο κομμάτι που είχε υπότιτλους. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε. Στο μέλλον ίσως.

Άρμιν (μετάφραση): Το κομμάτι λέγεται “Where are we?“ είναι ένα ποίημα περισσότερο παρά τραγούδι, το οποίο έγραψε ο Στάθης. Είναι πολύ σπάνιο αυτό που κάνει και πραγματικά απορώ από που προκύπτει αυτή η έμπνευση. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Όλο έρχεται με κάτι καινούργιο.

Ευστάθιος: Τον έχω εκπαιδεύσει (γέλια)! Τέλος πάντων, το επόμενο κομμάτι είναι πάντα το πιο σημαντικό. Θα επανέλθουμε σύντομα με ένα γλαμ ροκ 80ς κομμάτι που θα αρέσει πολύ! Έτσι θέλω βέβαια να πιστεύω!

Θα το ακούσουμε κι αυτό online; Γενικά πού μπορεί να σας ακούσει ο κόσμος;

Ευστάθιος: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Online σίγουρα! Ζωντανά…χμμ…είμαστε στο Βερολίνο και η απόσταση μας κρατάει μακριά από την ελληνόφωνη ροκ σκηνή. Θα θέλαμε όμως να έρθουμε για ζωντανές εμφανίσεις. Όποιος έχει κάτι καλό να προτείνει, θα τον ακούσουμε με χαρά στο post@etepnateppa.net

Άρμιν (μετάφραση): Εγώ να πω στον κόσμο – να κάνουμε και λίγο διαφήμιση μιας και χωρίς έσοδα δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε – να κάνει οπωσδήποτε SUBSCRIBE στο YouTube! Δώσε και τα λινκ στο κόσμο να μας ακούει στο Spotify δωρεάν από το Desktop του με μια απλή εγγραφή, κι όποιος θέλει να μας υποστηρίξει οικονομικά ας κατεβάσει τον πρώτο δίσκο, υπάρχει σε όλα τα stores.

Μετά χαράς! Σας ευχαριστούμε, παιδιά, και θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε πολύ σύντομα ξανά!

Ευστάθιος: Κι εμείς ευχαριστούμε, Νικόλα. Καλές μουσικές σε όλους.

Άρμιν (μετάφραση): Κι από εμένα ένα ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Απολάυστε τους Ετέρνα Τέρρα (Etepna Teppa) εδώ:

SPOTIFY: https://open.spotify.com/album/0i7NSnEjP526KRE6bQsqPD

DEEZER: https://www.deezer.com/de/album/14462604?autoplay=true

Google Play Music: https://play.google.com/music/preview/Ap5v6tfm3fv5prxxz3bq32hrbc4?play=1

iTunes: https://music.apple.com/de/album/entos-ton-tichon/1159110225

Amazon Music: https://music.amazon.com/artists/B01MFGL9KL/etepna-teppa

YouTube: https://www.youtube.com/user/ETEPNATEPPA