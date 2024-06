New Album Magna Mater

Time sail me away, to other better short lives

Το Αθηναϊκό post/progressive metal κουαρτέτο Mother of Millions, ανακοινώνει την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου τέταρτου full-length album του, με τίτλο Magna Mater. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει από την Σουηδική ViciSolum στις 4 Οκτωβρίου 2024, ενώ την επίσημη κυκλοφορία του θα ακολουθήσει Ευρωπαϊκή Περιοδεία για την προώθησή του.

Το Magna Mater θα είναι ο πιο heavy δίσκος τους μέχρι στιγμής, τόσο μουσικά όσο και εννοιολογικά. Σύμφωνα με τους Mother of Millions: “Είναι ένας δίσκος στον οποίο όλα τα συναισθήματα γίνονται ανεξερεύνητα εδάφη, πριν τα αποδεχτούμε ως δικά μας. Το Magna Mater είναι ένα άλμπουμ για την απώλεια, αλλά πάνω απ’όλα είναι ένα άλμπουμ για τη ζωή. Είναι ένα μεγάλο μέρος της ταυτότητας μας κι ελπίζουμε να απολαύσετε το ταξίδι.”

Tracklist:

Inside

Feral

Magna Mater

Celestial

Liminal

The Line

Halo

Irae

Space

To Magna Mater ηχογραφήθηκε στα Eightyard, HD Factory & Jerry Studios, με στίχους & μουσική των Mother of Millions και παραγωγή, mix & master από τον hector.d. Επιπλέον φωνητικά ηχογράφησε η Αντωνία Μαυρονικόλα.

Το εξώφυλλο είναι μια δημιουργία του ΝΑΠΑΝ Studio. Η ηθοποιός είναι η Θάλεια Σταματέλου, τα σκηνικά & κοστούμια δημιουργήθηκαν από την Δέσποινα Φαρίδου, ενώ τη φωτογραφία ανέλαβε ο Παναγιώτης Τσαλαβρέττας.

Pre-save: https://orcd.co/magna-mater

Merchandise & Presale: motherofmillions.bandcamp.com