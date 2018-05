Τους The Noise Figures τους είχα απολαύσει ζωντανά στο 2ο Fougarock Festival στο Ναύπλιο το 2016 (ανταπόκριση εδώ). Τρίτος δίσκος για το αθηναικό δίδυμο με το «Aphelion» που είχε κάνει μια σχετική αίσθηση το 2015. Τώρα η προσπάθεια τους αποκρυσταλλώθηκε. Φλερτάροντας πάντα με τον indie rock χώρο, η νεοψυχεδέλειά τους έχει έναν χαρακτήρα πιο κοντά στους Black Angels και τους Black Rebel Motorcycle Club παρά στους Tame Impala.

Από το επαναλαμβανόμενο ριφφ του «Taste Like Time» και στο αμέσως επόμενο, το συγκρότημα επιδεικύει τις α-λα QOTSA χορευτικές ροκ στακάτες δομές. Πράγμα που είναι απόλυτα λογικό μιας κ η οργανοπαικτική σύνθεση της μπάντας είναι κατά 50% τα ντραμς του Γιώργου Νίκα. Τα φωνητικά του είναι αιθέρια πάνω στις «ρευστές» κιθαριστικές μελωδίες του Στάμου Μπάμπαρη και αρκετές φορές ένρινα όπως στο αγαπημένο μου «Out Of Touch». Το εν λόγω κομμάτι ξεχωρίζει γιατί συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της μπάντας όπως ο up tempo ρυθμός, το συναυλιακό ρεφρέν, τα μυσταγωγικά φωνητικά σε στυλ «απαγγελίας» και τα φρενήρη ντραμς πάνω στις fuzz-αριστές κιθάρες. Τα ίδια ισχύουν για το φερώνυμο κομμάτι με το αργόσυρτο και επικό τελείωμα και τον επαναλαμβανόμενα υπναγωγικό ρυθμό του. Τα φωνητικά «λιτανείας» επιστρέφουν στο «Never Sleep» που παραμένουν έτσι και στο «Glow Electric», ενώ το ριφάκι του «Lethargy» ακούγεται σαν μια χθόνια απειλή.







Κλείνοντας στα θετικά του δίσκου, παρατηρούμε την ταυτότητα του συγκροτήματος να είναι πιο καθαρή από άλλη φορά όπου αποδίδονται με ωραίο παίξιμο οι επιρροές της μπάντας, άσχετα εάν κάποιες φορές όλος ο δίσκος ηχεί σαν ένα αδιάλλειπτο jamάρισμα. Αυτό δεν αναιρεί την ύπαρξη του songwriting όπως στο «Out Of Touch» και «Telepath» με την πιο ολοκληρωμένη δομή τους. Εάν συνεχίστει αυτή η προσπάθεια, η μπάντα μόνο προς τα πάνω θα ανεβαίνει.

Η μπάντα μόλις ολοκλήρωσε το βαλκανικό της τουρ και στις 03/05 εμφανίζεται στο Temple στην Αθήνα μαζί με τους The Steams. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Λίστα Τραγουδιών:

1. Taste Like Time

2. Strange Medium Child

3. Stay Forever Young

4. Out Of Touch

5. Healing Light

6. Telepath

7. Hypnotized

8. Lethargy

9. Never Sleep

10. Glow Electric



Οι The Noise Figures είναι:

Γιώργος Νίκας – Φωνητικά, τύμπανα

Στάμος Μπάμπαρης – κιθάρες, φωνητικά

