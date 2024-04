Θρυλική μορφή της rock n’ roll σκηνής της πόλης

Πέθανε ο μουσικός Αλέξανδρος Πέρρος, γνωστός «ροκάς» της Θεσσαλονίκης.

Η είδηση για τον θάνατό του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που ανέβηκε στη σελίδα του στο Facebook.

«Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Πέρρος, δεν θα σταματήσει ποτέ όμως να ροκάρει στις καρδιές μας μέσα από τα τραγούδια του, τις μουσικές του και τους στίχους τους» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η κηδεία θα τελεστεί στα κοιμητήρια της Θέρμης τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 17:00 το απόγευμα.

Ο Αλέξανδρος Πέρρος είχε πολυετή πορεία στη μουσική σκηνή της garage rock ‘n roll και rockabilly, πρώτα ως μέλος των Crazy Legs, στη συνέχεια στους West of Eden και από το 1987 στη μπάντα Alexandros Perros and the Lone Stars.

Οι Alexandros Perros and the Lone Stars με σημαντική δισκογραφία συμμετείχαν ως support συγκρότημα σε πολλές συναυλίες, μεταξύ άλλων των Godfathers, Dr Feelgood, Stranglers, Chumbawamba κ.ά.

Η τελευταία του ανάρτηση ήταν αυτή:

Καλό ταξίδι Αλέξανδρε…

Οι φίλοι σου θα σε θυμούνται για πάντα…

R.I.P. my friend…