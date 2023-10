Το “Somewhere In Between” είναι ένα τραγούδι των “The Pigeonhole Project” που κυκλοφόρησε σαν single στις 20/5/22.

Μουσική και στοίχους έχει γράψει ο Μάριος Μούτσος. Ήταν μία ιδέα μουσική που υπήρχε για καιρό στο συρτάρι του Μάριου αλλά ποτέ δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι τοτε.

Το τραγούδι μιλάει για το πως κάποιος αντιμετωπίζει την μελαγχολία του κάνοντας στροφή προς τα μέσα για να γιατρευτει και να εξελιχθεί σαν προσωπικότητα. Παρόλα αυτά όμως να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στον παλιό σκοτεινό εαυτό του και στον νέο φωτεινό και θετικό εαυτό του μπερδεμένος ανάμεσα στην συνήθεια του παλιού και στον φόβο του νέου και αγνώστου.

Η ηχογράφηση και μίξη του τραγουδιού έγινε από τον Άλκη Σιμιτση στο Soundmax Production Studio στον Άγιο Στέφανο.

https://linktr.ee/ThePigeonholeProject

Το τραγούδι περιέχεται στην νέα συλλογή του Rockap, Underground Όνειρα 6 και μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.