Λίγα λόγια για το τραγούδι “Human Cries“:

Όλες οι λάθος κινήσεις των ανθρώπων, οι λάθος αποφάσεις λόγω της ανθρώπινης, αδύναμης υπόστασης. Η οδύνη και η αυτοκαταστροφή του ανθρώπου. Οι ανθρώπινες κραυγές δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ αρκετές.

Mουσική, στίχοι : Κώστας Μαυρομμάτης, Θοδωρής Κουτσογιάννης, Αλέξιος Όθων Θεοδωρίδης

Στίχοι :

All these days, people are dying

Bullets kill, human crimes

All these days, we lose the light

the mind goes blank, empty vessel

All people die

machine guns fire at my door

All these days, I see deserts

The rockets fall like hail

All these days, man is a monster

nothing is left for the human soul

HUMAN! … CRIES!

All these days, there are shadows

death weeps, illusion fades

Every day, I whisper

a hope is born to prevail

HUMAN! … CRIES!

Boxes of Blow

Το τραγούδι περιέχεται στην νέα συλλογή του Rockap, Underground Όνειρα 6 και μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.