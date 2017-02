Οι Mixxbowl είναι μια μπάντα που έχει φτιαχτεί απ το 2008 από τους Βαγγέλη Τσουκνάκη (μπάσο, τζουρά, κρουστά, φωνητικά ) και τον Χαράλαμπο Παρίτση (ηλεκτρικό & κλασσικό βιολί, programming) οι οποίοι συναντήθηκαν ως session μουσικοί σε ένα ροκ σχήμα και τα κοινά τους ακούσματα τους οδήγησαν στην γένεση του προσωπικού τους ήχου. Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης η Ευγενία Κουτσοπούλου (φωνητικά) και ο Αργύρης Γαλιατσάτος (στίχοι & φωνητικά) ενώ η μίξη και το mastering έχουν γίνει από τον ‘Αγγελο Timewarp Στούμπο .Οι Mixxbowl δεν φοβούνται να αναμίξουν στην ηλεκτρονική μουσική παραδοσιακά όργανα, όπως το βιολί και τον τζουρά και το αποτέλεσμα είναι ένα ανάλαφρο και φυσικό υβρίδιο το οποίο όχι μόνο δεν ξενίζει το αυτί, αλλά απεναντίας σου δίνει την αίσθηση του πως θα πρέπει να είναι η λαική μουσική του σήμερα.

Πρακτικά, το Jurassic bass, με τον έξυπνο τίτλο και τα έντονα μπάσα του λειτουργούν ως ιδανικό εναρκτήριο λάκτισμα του cd, αφού κάνουν αμέσως την εμφάνισή τους το βιολί και ο τζουράς, φτιάχνοντας ένα αρμονικό ηχητικό περιβάλλον στο οποίο η ρυθμική βάση του τζουρά αλλά και τα σολιστικά μινόρε του βιολιού δένουν άψογα με την ηλεκτρονική βάση του κομματιού. Το Foolish reign εισάγεται απευθείας με ένα σόλο του τζουρά ενώ τα γυναικεία φωνητικά κάνουν την διαφορά σε αυτό το έντονα funky χορευτικό κομμάτι και ακολουθεί το Sneezing pigs με τα περίεργα αντρικά φωνητικά τα οποία βοηθούν στην δημιουργία ενός κλίματος μυστηρίου με το βιολί να κεντάει κανονικά στο background ανατολίτικα μοτίβα. Τέταρτο κομμάτι στο cd είναι το Hardways, με τα φωνητικά του Βαγγέλη Τσουκνάκη με την ιδιότυπη χροιά τους να μπορούν να συγκριθούν ακόμα και με την ξερή και μοναδική φωνή του Lemmy, φτύνοντας τις λέξεις άψογα, με έναν αργό και αποσταγματικό τρόπο, ενώ το βιολί που ξεπροβάλει στην πορεία κορυφώνεται και κλείνει αρμονικά με την συνοδεία του τζουρά. To Easy games έχει σαφώς πιο ηλεκτρονικό χαρακτήρα με την φωνή της Ευγενίας Κατσίκη να σε προσκαλεί να λικνιστείς στους χορευτικούς ρυθμούς του κομματιού και την ηλεκτρική κιθάρα να ξεπροβάλει ανα τακτά διαστήματα, ενισχύοντας το groove του κομματιού. Το έκτο κομμάτι στο cd έχει τίτλο Look up and down, ένας σαφής trip hop ύμνος με μικρές ηλεκτρονικές καταιγίδες που ενισχύουν τα κοφτά βιολιστικά σόλο και τα γυναικεία φωνητικά να υπερίπτανται του κομματιού, διατρέχοντάς το από άκρη σε άκρη ενώ αμέσως μετά έρχεται το πεντάλεπτο Tripping stones με τις κιθαριστικές λούπες και τα έντονα μπάσα να πάρουν τα ηνία, με τέτοια ένταση που νιώθεις το στομάχι σου να πάλλεται σε κάθε χτύπο και το κλείσιμο έρχεται με το βιολί να ξαναπαίρνει τα σκήπτρα του κομματιού σε ένα ιδανικό κλείσιμο. Στο Planet terror ξεχωρίζουν αμέσως τα όμορφα λουπαρισμένα φωνητικά του Αργύρη Γαλιατσάτου τα οποία υποβοηθούνται ιδανικά από τα funky μπάσα και τα πολύ δυνατά grooves του κομματιού τα οποία δείχνουν να εκρήγνυνται με την βοήθεια του βιολιού. Το Planet X έχει ρόλο μουσικής γέφυρας για το You and yourself στο οποίο δίνει το στίγμα του η χαρακτηριστική φωνή της Ευγενίας Κατσίκη και το ιδανικό –για μια ακόμη φορά- πάντρεμα του βιολιού με τον μπαγλαμά, φτιάχνοντας ένα λυρικό όσο και σκοτεινό ρυθμό που σε παρασύρει ολοκληρωτικά και το ιδανικό τέλος έρχεται μέσα από το εξάλεπτο outro του Gypsy way με τα πλήκτρα να εισάγουν μια θύελλα κρουστών και το βιολί να ξεσπάει σε μια ηχητική καταιγίδα που συμπαρασύρει όλη την μπασογραμμή σε ένα οργιαστικό ξέσπασμα, σαν να ακούς Isis αλλά σε ηλεκτρονικά μονοπάτια και σαφώς αναδεικνύεται ως το πιο δυνατό track του cd.

Η τελική γεύση που σου αφήνουν οι Mixxbowl είναι μιας μπάντας με μεγάλη όρεξη για δουλειά αφού ο ήχος τους είναι ένα αμάλγαμα που συνδυάζει άψογα τα ηλεκτρονικά στοιχεία με τον φυσικό εξωτικό ήχο του τζουρά και του βιολιού, δείχνοντας ίσως τον δρόμο για το πώς θα πρέπει να κινηθεί η σημερινή μουσική αγκαλιάζοντας ελληνικά ηχοχρώματα και ενσωματώνοντάς τα με φυσικό τρόπο σε groov- άτες ηλεκτρονικές αγκαλιές.

Κείμενο:

Βασιλειάδης Δημήτρης