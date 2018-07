Έκανα πρόσφατα μια βουτιά με το κεφάλι επάνω σε έναν τοίχο! Χτύπησα άγρια με το παρελθόν και θυμήθηκα! Θυμήθηκα πως κάποτε (μιλάμε για τότε που το χαρτί δεν ήτανε μονάχα σε ρολό τουαλέτας αλλά κυκλοφορούσαν και μουσικά περιοδικά) άκουγα ώρες μουσική και έγραφα για εκείνη, έγραφα μαζί της, για εμένα, για όσους γουστάρανε να ακούνε! Εντάξει! Ανοιγόκλεισα τα μάτια μετά τη βουτιά στον τοίχο και κατάλαβα πως κάπου έχασα 18 με 20 χρόνια. Πολλά; Αναστήθηκα, οπότε ξύπνα κι εσύ γιατί σου έχω λίστα ηχητικέ μου αναγνώστη!

Ξεκαθαρίζω: Δεν είμαι κριτικός, είμαι απλός ακροατής. Όσα γράφω δεν ήρθαν συστημένα από εταιρίες, προήλθαν από την αγάπη στο αντικείμενο και κυρίως σε παιδιά που γουστάρουν να το κρατήσουν ζωντανό και να το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Στο άρθρο θα βρεις μόνο ελληνικές μπάντες (με ελληνικό και αγγλόφωνο στίχο) αλλά δε γνωρίζω κανένα από τα παιδιά. Επίσης, οι δίσκοι δεν είναι όλοι του 2018, οπότε σε όποιον δεν αρέσει αυτό, ας κόψει λάσπη νωρίς! Αν μείνεις, να θυμάσαι πως το Ροκ και η μουσική εν γένει είναι ένα λιβάδι όπου όλα φυτρώνουν για να ανθίσουν, άρα μπορούν και –ναι!– αλλάζουν θέση, κουβαλώντας ως σταθερά τους μία: την αλήθεια!

Φύγαμε για το Part 12 of ?

Black Hat Bones

Δίσκος: The Ghost Bites Back (EP)

Τρίτο μουσικοηχητικό βήμα για τους ροκάδες κοκαλάδες και έπεται συνέχεια στο μέλλον με δαύτους γιατί είναι ταλαντούχοι (τα έχουμε ξαναπεί και σε άλλο άρθρο με τον προηγούμενό τους δίσκο). Αρχές του 2018 έσκασε το EP τους με τα πέντε του κομμάτια και πάμε να τα δούμε:

Το μπάσιμο στον δίσκο λέγεται «…Bites Back» και μεμιάς δίνει το στίγμα στον βαρύ ήχο της ομάδας. Bass-ογραμμή δυναμίτης, παιχνιδιάρικα stoner-ίσματα με brake κοψίματα στα riffs, και αναμφίβολα ένα κομμάτι για live –ακούγεται over ‘n’ over με χαμόγελο και κοπάνημα! Επόμενο το «Ghost Throne» όπου οι συχνότητες χαμηλώνουν. Σε κάποιους θα αρέσει αυτό το σεργιάνισμα που pop-ίζει αλλά εμένα προσωπικά πρέπει να πω ότι με χάλασε (sorry guys), ωστόσο η αλήθεια είναι πως το κομμάτι αλλάζει πρόσωπο από τη μέση του και ύστερα και –hell yeah!– προσφέρει τον γνωστό southern sided ήχο των παιδιών οπότε διορθώνει το υφάκι του και μου βγάζει γλώσσα (και μπράβο του!). «Am I Dead» λέγεται το μεσιανό κατάρτι του EP και εδώ βρίσκουμε μια speedish hard rock-ιά μέσα στο γνήσιο στοιχείο της ομάδας των κοκάλων από όσα μας έχουνε προσφέρει στους προηγούμενους δίσκους τους. Μελωδικό, ταξιδιάρικο με φωνητικές πεδιάδες και ηλεκτρικούς λόφους, έτοιμο για ηχητικό σερβίρισμα προς απόλαυση. Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Howl In Me» και για εμένα είναι η μέγιστη κομματάρα του δίσκου! Μπάσιμο από drum-ρολιές, πολεμικά riffs at cliffs και υπέροχο ηχητικό ξέσπασμα καθώς κύμβαλα, κιθάρα και μπάσο δένουν σε μια κοινή μάχη που προκαλεί ηχητική ευφορία. Ένα κομμάτι που θα αγαπηθεί από πολλούς και θα θυμίσει good old 80s era και είναι total airplayed. Κλείνουμε με το «DZ Hunter» , ένα σύντομο prog κομμάτι πλήκτρων με 00s ήχο, και τα παιδιά εδώ θαρρώ μας κλείνουν το μάτι για να μας δώσουν μια ιδέα πού θέλει να το πάει η ομάδα στο μέλλον.







Τουτέστιν… Ένα εικοσάλεπτο ενέργειας με τη φαρέτρα γεμάτη ηχητικά βέλη και την εξέλιξη στον ήχο των παιδιών εμφανή και αξιέπαινη. Στις λεπτομέρειες, εξαιρετικό βρήκα το artwork, όμορφη και προσεγμένη την παραγωγή, με το στοιχείο του heavy rock να παραμένει, το παιχνίδισμα στους στίχους να συνεχίζει να δίνει το παρών και η φωνή του front man να καργάρει πάθος. Δισκάκιον με κομμάτια γεμάτα πολεμικά κύμβαλα, δυναμική bass-ογραμμή, μελωδικό guitar ήχο σε semi stoned/southern sided αλλά nevertheless pure hard rock με progressive στοιχεία. Γνωστές οι επιρροές των παιδιών από AC/DC, Bon Jovi, Ratt και άλλους, ωστόσο εφεξής αρπάζουνε χροιές και από Smashing Pumpkins, Audioslave και κλείνω εδώ να μην πω άλλα και κουράσω. Δε μένει παρά να ακούσεις και να στηρίξεις!

Για περισσότερα κόκαλα, εδώ θα βρείτε τα μαύρα καπέλα τους:

https://www.facebook.com/BlackHatBones/

Αυτά for now από εμένα! Εύχομαι να επιστρέψω σύντομα. Ως τότε, να γελάτε δυνατά να σπάνε τα άσχημα, να ρισκάρετε για τα απίθανα και να ζείτε τις στιγμές πριν αυτές τελειώσουν.

Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης

FB: https://www.facebook.com/georgios.tzitzikakis1

FB page: https://www.facebook.com/tzitzikakis.books/