Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο για τον θάνατο του Έλληνα μουσικού και ντράμερ Νίκου Καπηλίδη. Ποιος ήταν.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικούς και ντράμερ, ο Νίκος Καπηλίδης.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς συναδέλφους και συνεργάτες του να τον αποχαιρετούν με μηνύματα στα social media.

Ποιος ήταν ο Νίκος Καπηλίδης

Νίκος Καπηλιδης ήταν από τους κορυφαίους ντράμερ της Ελληνικής τζαζ σκηνής και της Ελληνικής δισκογραφίας, γενικότερα. Ως συνθέτης και μουσικός, πορεύτηκε κυρίως με τον συγκερασμό της Ελληνικής παράδοσης με την Jazz, ερευνώντας κυρίως τα μονά μέτρα. Δίδασκε ντραμς και ρυθμικό σολφέζ. Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1955, και από µικρός άρχισε µαθήµατα ακορντεόν, τροµπέτας και µπουζούκιού. Στη συνέχεια παρακολούθησε µαθήµατα πιάνου, φλάουτου ενώ άρχισε να παίζει τύµπανα στην ηλικία των 13 ετών.

Το 1975 µετακοµίζει στην Θεσσαλονίκη και παρακολουθεί µαθήµατα drum-set. Το 1979 μεταβαίνει στο Vancouver του Καναδά όπου παρακολουθεί µαθήµατα drum-set, από τον Mickey Earnshaw. Το 1980 στο Chicago των Ηνωµένων Πολιτειών, συνεχίζει τα µαθήµατα drum-set με τον Max Mariash και εν συνεχεία, στο Chicago Conservatory of Music. Το 1982 στην Θεσσαλονίκη, δηµιουργεί το Percussion Ensemble Of Thessaloniki, και αρχίζει µια τετραετή συνεργασία µε τον Νίκο Παπάζογλου όπου και συµµετέχει στην ηχογράφηση του σηµαντικού δίσκου «Μέσω Νεφών». To 1987 είναι συν-δημιουργός του Electric Jazz Trio που αργότερα συνεργάζονται με δυο σηµαντικούς Αµερικανούς µουσικούς και ηχογραφούν τον δίσκο: ‘’Electric Jazz Trio – featuring Danny Hayes and Manny Boyd”, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί µαθήµατα από τον αµερικανό Jazz drummer, Julian Vaughan.

Το 1994 συνεργάζεται µε τον David Lynch και την Έλλη Πασπαλά, και έως το 2010 διδάσκει στο Ωδείο Τέχνης του Γιώργου Φακανά, όπου συγχρόνως παίζει και στο Yiorgos Fakanas Group. Το 2003 δηµιουργεί το προσωπικό του γκρουπ The Jazz Utopia. Το 2010 γνωρίζεται και συνεργάζεται µε τον Χρήστο Τζιφάκη, γνώστη και συνθέτη της Φλαµένγκο µουσικής. Συνεργάζονται κατ’ αρχάς δηµιουργώντας το «Χρήστος Τζιφάκης Φλαµένγκο Τρίο’» και παίζουν την σύνθεση του «Flamengo Alchemy» σε συνεργασία µε τον εκπληκτικό φλαµένγκο χορευτή Joaquin Grilo και ορχήστρα εγχόρδων στο Μέγαρο Μουσικής. Στην διάρκεια της καριέρας του, έχει συνεργαστεί µε σχεδόν όλους τους έλληνες Jazz µουσικούς και µε 18 µουσικούς από το εξωτερικό. Έχει συµµετάσχει σε πάνω απο 100 άλµπουµ Ελληνικής µουσικής, και σε 13 άλμπουμ στον χώρο της Ελληνικής Jazz δισκογραφίας.