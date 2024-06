Οι KALTE NACHT, το αθηναϊκό dark wave duo των Νίκο Κωνσταντινίδη και Μυρτώ Στύλου παρουσιάζει τον δεύτερο τους LP, με τίτλο «URGE», που κυκλοφορεί σε βινύλιo, CD και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες μέσω της γερμανικής δισκογραφικής COLD TRANSMISSION MUSIC (SYZYGYX, Lovataraxx).

Σχετικά με τη δημιουργική διαδικασία του «URGE» οι KALTE NACΗΤ δηλώνουν:

Το U R G E χρειάστηκε 2 χρόνια για να πάρει μορφή.

Από τον πυρήνα των 8 κομματιών που το αποτελούν, αναδύεται η ισχυρή μας επιθυμία να συνυπάρξουμε, να συνδημιουργήσουμε, να επανενωθούμε και να εμπιστευτούμε.

Ήταν μια πρόκληση κι ένα ταξίδι επαναπροσδιορισμού, σχεδόν απάντηση στις αναζητήσεις που συνεχώς βράζουν στο μέσα.

Η μουσική του γλώσσα, ‘αναγκαστικά’ δυναμική, αγκαλιάζει τη συμφιλίωση και την αποδοχή με την αλήθεια μας.

U R G E σημαίνει ορμή.

Τον Μάρτιο του 2024, μοιράστηκαν το πρώτο single «The Last Breath», μαζί με ένα εκρηκτικό video clip, σε σκηνοθεσία του Adam Csoka Keller και συμπαραγωγή του Θανάση Μιχαλόπουλου με τους Kalte Nacht.



Οι Kalte Nacht προτείνουν να ακούσετε τον δίσκο με τη – διόλου τυχαία – σειρά που είναι τα κομμάτια. Από το 1 έως το 8. Να κλείσετε τα μάτια, ή αν οδηγάτε, να τα κρατήσετε ανοιχτά, και να ακολουθήσετε το ηχητικό μονοπάτι τους βήμα-βήμα.

Το «URGE» ηχογραφήθηκε στο Sonic Playground, την μίξη του ανέλαβε ο Νίκος Τριανταφύλλου, σε συνεργασία με τον Ηρακλή Βλαχάκη και το master ο Ηρακλής Βλαχάκης.

Το εξώφυλλο του «URGE»:

Creative Direction & Graphic Design by Zeynep Schilling

Cover Photo by Evelyn Bencicova

Talents: Joanna Krawczyk & Alexei Cerrone

WHO IS WHO

Ξεκινώντας σαν solo project το 2017 από τον Νίκο Κωνσταντινίδη, το οποίο πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε duo με τη Μυρτώ Στύλου στα φωνητικά, οι KALTE NACHT, συνδυάζουν αστικούς dark-wave ήχους με ατμοσφαιρικά σκοτεινά ηχοτοπία, που εκφράζονται μέσα από φωνητικά που στοιχειώνουν, αναλογικά synthesizers και drum machines.

Εμπνευσμένοι από το αθηναϊκό underground τοπίο, τα βαθιά εσωτερικά συναισθήματα, τις ανθρώπινες σχέσεις και ζυμώσεις, ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, αλληλεπιδρώντας δυναμικά με το κοινό, τόσο μέσω του υλικού τους, όσο κι από κάθε μοναδική live εμφάνιση τους.

Το ντεμπούτο, ομώνυμο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020 από τη GEHEIMNIS RECORDS ψηφιακά και σε βινύλιο, και εξαντλήθηκε από τους πρώτους κιόλας μήνες της κυκλοφορίας του.

Τον Μάρτιο του 2021, κυκλοφόρησε ψηφιακά το single «Our Moments Are Answers», ενώ από τον Μάιο του 2022 οι KALTE NACHT, εντάχθηκαν στο roster της γερμανικής δισκογραφικής COLD TRANSMISSION MUSIC, με την οποία κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ σε CD, καθώς και το δεύτερο LP τους, το «URGE».

Έχουν εμφανιστεί ζωντανά σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε κάποια από τα μεγαλύτερα venues, αλλά και φεστιβάλ, όπως το WAVE GOTTIK TREFFEN στη Γερμανία, το SINNER’S DAY FESTIVAL στο Βέλγιο, το DEATH DISCO OPEN AIR FESTIVAL στην Αθήνα. Και από φθινόπωρο του 2024, έχει προγραμματίσει live στα: Cold Lake (DE), Cold Hearted (DE) και OMBRA (ESP).

