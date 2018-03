H βόλτα κρατάει… Κοντά εννιά χρόνια μετά από το προηγούμενο full length album τους, οι The Last Drive επανέρχονται ορμητικά με τον νέο δίσκο τους, που φέρει το όνομά τους. Σκοπός τους, για άλλη μια φορά, να ταράξουν τα νερά της εγχώριας ροκ σκηνής, και όχι μόνο.

Αφού πέρασαν το μεσοδιάστημα με συναυλίες εντός και εκτός συνόρων, επιχειρούν μια αβίαστη, ανοιχτή περιπλάνηση στα μονοπάτια του rock n roll και της ψυχεδέλειας• χάνουν και ξαναβρίσκουν τους εαυτούς και τις επιρροές τους, απελευθερωμένοι από στεγανά. Οκτώ δικές τους συνθέσεις με συνολική διάρκεια 45 λεπτών, ικανές να χωρέσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα όλων μας σε μια εποχή που δοκιμάζει όρια και βεβαιότητες. Ανάμεσά τους κομμάτια που δεν έχουν παρουσιαστεί, αλλά και highlights από τις ζωντανές εμφανίσεις όπως το Always the Sun και το White Knuckles, η πρώτη εκδοχή του οποίου ακούστηκε στο ντοκιμαντέρ Fascism Inc.

O δίσκος αφιερώνεται στo Drive Tribe, την κοινότητα των φίλων που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το γκρουπ, και στη μνήμη του αγαπημένου Fred Cole των Dead Moon, που χάθηκε πρόσφατα.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο στούντιο New Fab Liquid έπειτα από μία περίοδο προπαραγωγής στο Urban Studio. Την παραγωγή υπογράφουν ο στενός συνεργάτης της μπάντας Jim Spliff και ο Νίκος Αγγλούπας a.k.a. Otommo, που υπήρξε και ο ηχολήπτης του δίσκου. Στην ηχογράφηση συμμετείχαν εκλεκτοί φίλοι και συνεργάτες της μπάντας όπως ο Φώτης Σιώτας στο βιολί, Costas C. a.k.a. Digital Alkemist στα κρουστά, Μόνο Kaktos στα κρουστά-φωνητικά και ο Stavros X στα φωνητικά.







Συνεχίζοντας τη συνεργασία τους με τις Labyrinth of thoughts records και The Lab records, το album κυκλοφορεί στις 20 Απριλίου, σε 4 διαφορετικές εκδόσεις:

Die Hard Edition: Violet LP + CD + T-shirt συσκευασμένα σε 100 χειροποίητες τσάντες πλάτης. Το βινύλιο σε βιολετί χρώμα, η σχεδίαση των τσαντών (by Zanderella) το τύπωμα των t-shirt (by The Lab T-shirt Athens) και το σχέδιο τους (by Eva M. Grey), έγιναν αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη έκδοση.

Αποκλειστική διάθεση: www.labyrinthofthoughts.gr & www.thelabtshirtathens.com/the-lab-records

Sun Yellow LP: 300 copies

Black LP: 350 copies

CD: 200 copies

Track list:

Everlasting Intro

Always the Sun

The Wave

White Knuckles

Snakecharmer

Angel (Whiskey Mouth)

Radio (City of Love)

Yiagos