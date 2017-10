Η 11η Γιορτή του Βινυλίου και της Μουσικής

Vinyl is Back – Εκεί που συμβαίνει !

The Original Vinyl Bazaar Show

Το βινύλιο επέστρεψε οριστικά με το Vinyl Is Back !

Έρχεται το πρώτο Vinyl Is Back στη Θεσσαλονίκη στο Πολυχώρο «WE» 8-10 Δεκεμβρίου











Το 11ο Vinyl is Back που διεξάχθηκε από 6 έως 8 Οκτωβρίου στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου πέρασε στην ιστορία, φέρνοντας χιλιάδες νέα βινύλια στα πικάπ των επισκεπτών του, αλλά και σε όσους δεν έχουν αποκτήσει ακόμη πικάπ αλλά πήραν δίσκους για να είναι «ετοιμοπόλεμοι»! Όλοι πια έχουν μια ιστορία να διηγηθούν για τους δίσκους βινυλίου: ο πατέρας που έχει να λέει για την κόρη του που αγοράζει βινύλια, εκείνοι που τραβούν τα…μαλλιά τους επειδή πούλησαν τη δισκοθήκη τους και τώρα αρχίζουν ξανά από την αρχή, παιδιά που έχουν πρόσβαση στη δισκοθήκη των γονιών τους και την εμπλουτίζουν με τις επιλογές τους, ιστορίες για βινύλια που βρέθηκαν σε on line sales, μουσικοί που βγάζουν το πρώτο δίσκο τους σε βινύλιο και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς που έχει να κάνει με το βινύλιο και την ολική επανάκαμψή του.

Η κακοκαιρία και η ένταση στο κέντρο της Αθήνας δεν πτόησαν τους φίλους του βινυλίου να επισκεφτούν το Vinyl is Back, όπου η προσέλευση του κόσμου ήταν θριαμβευτική. Σύμφωνα με τους πωλητές δίσκων, ένας στους δύο επισκέπτες στον κάθε πάγκο αγόραζε δίσκους, ένα πολύ υψηλό ποσοστό, καθώς οι αγορές όσων δεν έβρισκαν κάτι σε κάποιο πάγκο γινόντουσαν σε κάποιον από τους επόμενους πάγκους.

Όπως φάνηκε στο 11Ο Vinyl is Back, ο γυναικείος πληθυσμός στις νεότερες ηλικίες είναι αυτός που έχει αγκαλιάσει το βινύλιο, ένα χαρακτηριστικό που αναδείχθηκε στο φεστιβάλ αυτό. Όπως επίσης και η συντροφικότητά του, καθώς περισσότερο από κάθε άλλη φορά έσμιξαν παρέες και συναντήθηκαν παλιόφιλοι, συμμαθητές, αλλά και καθηγητές με μαθητές στο οικείο πια για όλους σημείο συνάντησης στο Μουσείο Αυτοκινήτου που αυτή τη φορά είχε επιλέξει αυτοκίνητα προπολεμικά δίπλα στους πάγκους με τα βινύλια!

Η φήμη του Vinyl is Back προσέλκυσε επίσης το ενδιαφέρον του γνωστού γαλλικού πολιτιστικού καναλιού της τηλεόρασης ARTE που έκανε ρεπορτάζ , μίλησε με τους πρωταγωνιστές του φεστιβάλ και ήταν εκεί όλο το 3ήμερο μαζεύοντας υλικό για το γαλλικό κανάλι.

Το τριήμερο σημαδεύτηκε από την πρώτη κυκλοφορία δίσκου βινυλίου παραγωγής του Vinyl is Back, της σειράς «Vinyl is Back Live Sessions Vol 1 – Υπόγεια Ρεύματα» ο οποίος περιείχε την ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του συγκροτήματος στη διάρκεια του 10ου Vinyl is Back στο χώρο διεξαγωγής του. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σε 500 αριθμημένες συλλεκτικές κόπιες, μισές μαύρες και μισές διάφανες, που διακινήθηκαν στο χώρο του «Δισκοπωλείου», το γερό point της εκδήλωσης όπου συμβαίνουν διάφορες δραστηριότητες. Οι πιο τυχεροί έφυγαν με τις υπογραφές των τριών μελών του γκρουπ (Κλιούμης – Γιούσεφ – Πέππας) που ήταν παρόντες την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στο Μουσείο Αυτοκινήτου, λόγω της παρουσίασης – ακρόασης του δίσκου σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο stage του Vinyl is Back παρουσία πολλών φίλων του γκρουπ. Στη διάρκεια της παρουσίασης, μίλησαν οι Δημήτρης Αντωνάκος (διοργανωτής του Φεστιβάλ), Νίκος Γιούσεφ (επιμελητής της σειράς), Θοδωρής Μανίκας (μουσικός και παραγωγός δίσκων) και Γιάννης Χριστοδουλάτος (Sound Engineer). Το τραγούδι τους «Which Side Are You On?» έχει ήδη ξεχωρίσει και παίζεται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς!









Στο χώρο του «Δισκοπωλείου» πολλοί δοκίμασαν την τύχη τους παίζοντας το νέο παιχνίδι «Hit The Music», σημαδεύοντας τον στόχο σε σχήμα βινυλίου που ήταν αναρτημένος στον τοίχο. Όσοι σημάδεψαν κοντά στον στόχο κέρδισαν από ένα δίσκο βινυλίου της επιλογής τους από τα διαθέσιμα βινύλια και όσοι πέτυχαν κέντρο μπήκαν στη κλήρωση για μεγαλύτερα μουσικά δώρα.

Live και DJ ’ s

Στα live που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στα πλαίσια του Vinyl is Back, όλα τα συγκροτήματα και οι μουσικοί που συμμετείχαν έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και έβαλαν τη σφραγίδα τους στο φεστιβάλ, γράφοντας τη δική τους παράλληλη ιστορία με τα βινύλια! Τις εντυπώσεις κέρδισαν οι Coyote’s Arrow που έκαναν ένα εκπληκτικό σετ βγάζοντας στην σκηνή την κόρη της ντράμερ τους Εύας Κολόμβου, την μικρή Μαρία, να τραγουδήσει μαζί τους! Το 6μελές συγκρότημα συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ακροατήριο. Τους περισσότερους δίσκους βινυλίου πούλησαν οι Penny Dreadful (και τα δύο άλμπουμ τους) στον ειδικό πάγκο που υπήρχε δίπλα στην σκηνή και είχε μουσικό υλικό των συγκροτημάτων. Το αθηναϊκό γκρουπ άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις επί σκηνής παίζοντας την ώρα του… φαγητού και μάλιστα μια συνταγή τους έγινε τραγούδι ειδικά για την περίσταση!

Στη συλλεκτική συναυλία οι Illusion Fades έπαιξαν μετά από αρκετό καιρό ειδικά για το Vinyl is Back και ενθουσίασαν τους φίλους τους με τον μεστό ήχο τους. Επίσης, τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε και ο ελπιδοφόρος τραγουδοποιός Στάθης Ντόβας που έφερε σε πέρας με επιτυχία το αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο, κι ενώ προβαλλόταν από την οθόνη το live του «Πρίγκιπα της Ροκ» στο Μετρό τον Φεβρουάριο του 1989.

Στα decks οι djs έβαλαν το δικό τους χρώμα στο φεστιβάλ παίζοντας μια τεράστια γκάμα μουσικής, ενώ μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν δύο κλασικά ονόματα στην μουσική πιάτσα με εμφανίσεις -έκπληξη, στο κομμάτι classics on decks που ξεκίνησε από το προηγούμενο Vinyl is Back.

Ο Άκης Λαδικός στην πρώτη του εμφάνιση στο Vinyl is Back ήταν και ο πρώτος dj που έπαιξε μπροστά σε κοινό! Ζει χρόνια στην πατρίδα του, τη Ζάκυνθο όπου είναι καθηγητής, αλλά έχει πολλούς φίλους στην Αθήνα, οι οποίοι είχαν καιρό να τον δουν και τον τίμησαν με την παρουσία τους.

Τη δική του σφραγίδα έβαλε και ο θρυλικός ραδιοφωνικός παραγωγός Ιλάν Σολομών που επίσης σε πρώτη εμφάνιση έπαιξε όλες τις μορφές της jazz, όπως εκείνος μόνο γνωρίζει και έμεινε ώρες μετά μιλώντας με τους πολυπληθείς φίλους του, λέγοντας με το γλυκό τρόπο του μουσικές ιστορίες.

Από το χώρο των παραδοσιακών djs εμφανίστηκαν οι : Σπύρος Ξυπολόπουλος, Πέτρος Αδάμ, Τζέην Σαμπανίκου, Γιάννης Παναγόπουλος, Μιχάλης Λημνιός, Νικόλας Χατζηγιάννης, Σάββας Συνοδινός, Εύα Ζευγούλα, Ανδρέας Ρόζος και Μαριάντζελα Σαλίχου, Ανδρέας Άξιος που συσπείρωσαν για άλλη μια φορά γύρω τους όσους είχαν διάθεση για χορό σε 50ς και 60ς ρυθμούς.

Επόμενος σταθμός

Το επόμενο βήμα του Vinyl is Back είναι η πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη κάτι που αναγγέλθηκε στο τέλος του τριημέρου. Η ημερομηνία διεξαγωγής του είναι από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2017 στον σύγχρονο Πολυχώρο «WE» που βρίσκεται κοντά στην Δ.Ε.Θ. Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.

Επίσης αναγγέλθηκε το 12ο Vinyl is Back στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2018 που θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα λόγω της συμπλήρωσης των 5 χρόνων του (Μάρτιος 2013-Μάρτιος 2018) στο Μουσείο Αυτοκινήτου.