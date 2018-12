Toυ Νίκου Κολίτση (Ροκ Αποδράσεις ‘zine)

Οι τρεις Λαρισαίοι, Noiz-Garage Psychedelic Rockers, Screaming Dead Balloons, «εγκαινίασαν», unofficially, το Ροκ κεφάλαιο στο βιβλίο της ιστορίας του νεοσύστατου Factory Live Area & Club Culture, στην πρωτεύουσα του νομού Πιερίας, την Κατερίνη, βάζοντας «φωτιά», για περισσότερη από μιάμιση ώρα, με τα δολοφονικά τους riffs και τραγούδια από τις τρεις ολοκληρωμένες δισκογραφικές τους δουλειές, την τελευταία ημέρα του περασμένου Νοέμβρη.

Το Ροκ αποδράσεις ‘zine, δια του εκλογικού του αντιπροσώπου, Νίκου Κολίτση, βρέθηκε εκεί και αποτύπωσε οπτικοακουστικά το γεγονός, που συνιστά δημοσιογραφικά είδηση, για μία πόλη της περιφέρειας, όπως η Κατερίνη.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος, πάντως, με τίτλο «L’Un Ar Id», αναμένεται να κυκλοφορήσει, από το label «Vault Relics», τον Ιανουάριο του 2019 και σε μορφή βινυλίου, παρακαλώ, οπότε να έχετε τα μάτια και τ’ αυτιά σας ανοιχτά… Μη σας προλάβει ο Άγιος Βασίλης!

Highlights: η… τελευταία χρονικά απογειωτική στροφή της εμφάνισης των Λαρισαίων, που έδειξαν αξιοσημείωτες live δεξιότητες, που δεν πρέπει ν’ αφήσουν αναξιοποίητες, εν είδει περιοδειών, εντός και εκτός του θεσσαλικού κάμπου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με μεγαλύτερη περιοδικότητα, αναφορικά με το παρελθόν (διατηρώντας, στο μέτρο του δυνατού, τη diy νοοτροπία, αισθητική και πρακτική)

Special Performance: ο «Hercules» -λίγο πριν μπει… στο «Dare» στούντιο ηχογράφησης για καλό «παραμυθικό» σκοπό, για χάρη του «Παρφέ» και των φίλων του-, που κρατά τη σημαία του «Ροκ» σε μια περιφερειακή πόλη, που δεν τη λες και γενέτειρα της συγκεκριμένης κατηγορίας μουσικής (έστω με την ευρεία έννοια της λέξης…)

Μusic Highlights:

οι ψυχεδελικοί ρυθμοί, οι fuzzαρισμένες κιθάρες, οι garage εκρήξεις, οι Savage Republic… στο background, η δυναμική rhythm section, η σκηνική παρουσία του τραγουδιστή και κιθαρίστα,

προσωπική αδυναμία το «Μysterious evenings», από το δεύτερο 10» δίσκο, με τίτλο «Banana Blue», που είναι βασισμένο στην ποιητική συλλογή του, εκ Κρανιάς Ολύμπου, δικηγόρου Αντώνη Ψάλτη, με τίτλο «Ο ήρωας μέσα μου, (2005, εκδόσεις Γαβριηλίδη) -είχαμε δεν είχαμε δεν τo αποφύγαμε… το «κουλτουριάρικο» comment!

More things to do: o ήχος δεν ήταν πάντα σύμμαχος του συγκροτήματος, ενώ και ο… underground λιτός φωτισμός χρειάζεται… μεταγραφική ενίσχυση, έστω Ιανουαρίου! (κρίνοντας, πάντα, με τον πήχη των προσδοκιών ψηλά και ορίζοντα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα…)

Bonus tip: η ελεύθερη είσοδος