ΜΙΑ μουσικΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ EΝΩΝΕΙ την ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

με παραγωγΟΥΣ, καλλιτεχνΕΣ, manager και promoter από την Ελλάδα και ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Οι ΒΑΤΡΑΧΟΙ, ως διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής (ΕΓΜ) της Ξάνθης, διεξάγουν την 1η Συνάντηση των διοργανωτών του Ελληνικού Δικτύου, της Βορείου Ελλάδας της ΕΓΜ στην Ξάνθη, το Σάββατο 22 Απριλίου 2017 στην αίθουσα του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης, Αρχοντικό Χατζιδάκι (Ελ. Βενιζέλου 15) Ξάνθη.

Αφορμή της συνάντησης αποτελεί η προετοιμασία της επετειακής 18ης Διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στην Ελλάδα, καθώς και η έναρξη των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων δικτύωσης στην Ελλάδα και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων τoυ European Live Music Association και του Network for the Internationalization of Music Producers in Europe.

Κεντρικά θέματα συζήτησης αποτελούν:

το παρόν και το μέλλον της ζωντανής μουσικής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

και της Βορείου Ελλάδας,

οι προκλήσεις των Ελλήνων νέων δημιουργών και διοργανωτών και οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ εθνικών και διεθνών ευρωπαϊκών μουσικών δικτύων

Στόχοι των συζητήσεων είναι η ενδυνάμωση της περιφερειακής διοργάνωσης της ΕΓΜ και η αξιοποίηση του τοπικού δικτύου τον υπόλοιπο χρόνο, η αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των τοπικών εκδηλώσεων για εθνική και διεθνή δικτύωση.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν διοργανωτές, παραγωγοί και δημιουργοί από Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Δράμα, Έδεσσα, Καβάλα, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Σέρρες, Σουφλί, Ξάνθη καθώς και από την Αθήνα, το Βόλο, την Κόρινθο και την Θεσσαλονίκη!

Μεταξύ των προσκεκλημένων, θα παραστούν οι εκπρόσωποι της “ΑΜΚΕ ΜΕΣΟ Εκδηλώσεις” και συντονιστές του Εθνικού Δικτύου της ΕΓM, το Δ.Σ. και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξάνθης “Βάτραχοι”, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διοργάνωση : Πολιτιστικός Σύλλογος Ξάνθης «Βάτραχοι» – ΑΜΚΕ ΜΕΣΟ

Συνδιοργάνωση : Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας & Θράκης και τον Αντιπεριφερειάρχη Κ. Ζαγναφέρη, για την δωρεάν παραχώρηση του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης, Αρχοντικό Χατζιδάκι.

Πληροφορίες / Επικοινωνία

Τηλ. 6942840233 | mail : vatraxoixanthi@gmail.com & www.mesoevents.eu

