Ο νεοφερμένος Νέηλυς, κατά κόσμων Ανδρέας, μιλάει στο Rockap.gr για τον πρώτο του δίσκο που ξανακυκλοφόρησε σε βινύλιο, αλλά και για τα σχέδια της μπάντας του από εδώ και στο εξής.

Συνέντευξη στον Νίκο Γραμμάτο

– Ανδρέα καλώς ήρθες στο Rockap. Πες μου αρχικά για το όνειρο της μπάντας σου. Ξέρουμε ήδη ότι ο πρώτος σου δίσκος γεννήθηκε και γράφτηκε σε μια καμπίνα πλοίου, σε κάποιο από τα μακριά σου ταξίδια που έκανες σε όλο τον κόσμο.

Σαν ναυτικός εδω και πολλά χρόνια πάντα ήμουν με μια κιθάρα και τα recording equipment στη πλάτη. Σκοπός ήταν να γράφω μουσική ταξιδεύοντας με το πλοίο. Το θέμα μπάντας ήταν κατι πάντα που σκεφτόμουνα, οτι θα έπρεπε να δημιουργήσω μιας και ετσι θα μπορουσα να εκφραστώ και να παρουσιάσω τη δουλειά μου λαιβ! Με μια παρέα φίλων απο τα παλιά, από παλιότερες μπάντες και σχήματα που τζαμάραμε μαζι, δημιούργησα την μπάντα ΝΕΗΛΥΣ που έχει και το ομώνυμο όνομα του πρώτου μου δίσκου.

– Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να βρίσκεται κλεισμένος και θαλασσοδαρμένος σε μια καμπίνα πλοίου; Ουσιαστικά μιλάμε για μια φυλακή ριγμένη στην φουρτούνα της θάλασσας, σωστά;

Πολλοί την χαρακτηρίζουν φυλακή αλλά δεν είναι και τόσο άσχημα πάντα … Βέβαια αυτό εξαρτάται απο τους καιρούς, αν έχουμε καλές θάλασσες, είναι απόλαυση, αν όμως έχουμε καιρούς, τότε τα πράγματα αλλάζουν… Σε έναν τόσο μικρό χώρο 10-15 τμ μάξιμουμ καταλαβαίνεις οτι δεν μπορούν όλοι να περνάνε 9-10 μήνες τον χρόνο όπως περνάμε εμείς οι ναυτικοί. Η ζωή αυτή απλα δεν είναι για όλους!

– Κάπου εκεί σου έρχονται οι στίχοι, οι μελωδίες και τα όνειρα. Παίρνεις την κιθάρα, ανοίγεις το laptop και αρχίζεις και δημιουργείς. Τι σκεφτόσουν μετά την ολοκλήρωση του δίσκου;

Εδω και χρονια ηχογραφώ στην καμπινα μου, ειδικά απο το 2002 και μετά ήμουν σε μια δημιουργική πορεία μέχρι που σταμάτησα τα πλοία για να παω στρατό, πολεμικό ναυτικό, όπου έκανα μια παύση για 2 χρόνια περίπου από την δημουργία και τις θάλασσες. Στη συνέχεια όταν επέστρεψα συνέχισα κανονικά να γράφω τραγούδια. Κιθάρα έπαιζα και έγραφα τραγούδια από πιτσιρικάς, με τα καράβια όμως αυτο με πήγε σε αλλο επίπεδο… Σχεδον κάθε μέρα σε αλλο λιμάνι, διαφορετικές χώρες, κουλτούρες, περιπέτειες, σχέσεις, φιλίες… Σίγουρα καταστάσεις που φέρνουν έμπνευση και δημιουργία. Όταν τελείωσα το άλμπουμ ένιωσα ικανοποίηση και χαρά αφού χρόνια ήθελα να γράψω πάλι ελληνικό στίχο πάνω σε ροκ και πιστεύω οτι το κατάφερα…

– Περίμενες ότι θα βρει αποδοχή όλο αυτό;

Απλα ήξερα οτι έγραψα έναν καλό δίσκο περνώντας στη μουσική μου ακριβώς αυτά που ένιωθα… Αν θα έβρισκε αποδοχή δεν μπορούσα να το ξερω. Εγώ απλώς δημιούργησα…







– Τώρα βρίσκεσαι στην στεριά, τα κύματα έχουν κοπάσει και απ’ ότι γνωρίζω έχεις ήδη βρεθεί με μουσικούς και ετοιμάζεστε για live εμφανίσεις. Σωστά;

Έφτιαξα ήδη την μπάντα που θα με ακολουθήσει και ήδη κάνουμε πρόβες για να βγούμε για λαιβ.

– Υπάρχει υλικό για έναν δεύτερο δίσκο; Τι να περιμένουμε από εσένα στην πορεία;

Υπάρχει έτοιμο υλικό για τον δεύτερο δίσκο, τραγούδια απο το πιο πρόσφατο μπάρκο μου.. Για το πότε θα κυκλοφορήσει, ακόμα δεν το ξέρω μιας και προτεραιότητα έχουν οι λαιβ εμφανίσεις και η παρουσίαση του ΝΕΗΛΥΣ.

– Πως βλέπεις την κατάσταση στην εγχώρια μουσική σκηνή;

Δεν μπορώ να έχω άποψη για αυτό μιας και έδω και παραπάνω απο 15 χρόνια ερχόμουν στην Ελλάδα για έναν με 2 μήνες τον χρόνο μαξ.

– Η δισκογραφία πιστεύεις ότι έχει πεθάνει όπως την ξέραμε μέχρι τα 10s;

Η δισκογραφία έχει απλά διαφορετικό πρόσωπο και μας καλεί να το ανακαλύψουμε…

– Με ποιον ή ποιους καλλιτέχνες θα ήθελες να συνεργαστείς; Υπάρχει πιθανότητα να δούμε συμπράξεις στα τραγούδια σου ή και στις live εμφανίσεις;

You never know! Φυσικά και θα το ήθελα, μπορεί να ανακατέψω ακόμα και καλλιτέχνες της trance σκηνής, θα δείξει.

– Ο επίλογος δικός σου, ρίξε άγκυρα!

Η άγκυρα αυτή τη στιγμή ειναι στο λιμάνι του Πειραιά. Θα ρίξω όμως πολλές περισσότερες άγκυρες στους επόμενους μήνες και σε διαφορετικά μερη, καθώς θα ειμαι λαιβ με την μπάντα μου ΝΕΗΛΥΣ. Θέλω να εμπνεύσω κόσμο με την μουσική μου και να κάνω ενα come back στο Ελληνικο Ροκ ! Το Ελληνικο Ροκ όμως του 2018 με την σύγχρονη μορφή του! Αυτο θα ακούσετε και στα λαιβ, see you soon… Andreas the Greek & ΝΕΗΛΥΣ

Βρείτε τον Andreas the Greek & τους ΝΕΗΛΥΣ:

https://www.facebook.com/andreasthegreek/

https://neilis.bandcamp.com/album/-