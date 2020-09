Ο κιθαρίστας και συνθέτης Κώστας Λεμονίδης κυκλοφορεί την πέμπτη δισκογραφική του δουλειά, με τίτλο “Soul Lament”, με instrumental μουσική!

Η αγάπη του στην ορχηστρική μουσική είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τις προηγούμενες δουλειές του, καθώς συνήθιζε να ενσωματώνει κάθε φορά και ένα instrumental κομμάτι. Με το album του «Soul Lament” πραγματοποιεί ένα διπλό του όνειρο, καθώς πρόκειται για ένα instrumental project που κυκλοφορεί σε βινύλιο!

Ο Κώστας Λεμονίδης μας προσφέρει συνθέσεις με ροκ αποχρώσεις, αλλά και πιο ατμοσφαιρικές μελωδίες, γεμάτες συναισθήματα και μας καλεί να φτιάξουμε τις δικές μας εικόνες για να ντύσουμε τις προσωπικές μας ιστορίες!

To “Soul Lament” περιλαμβάνει επτά ορχηστρικές συνθέσεις και ένα τραγούδι, με τίτλο «Rain on my Window”, τους στίχους του οποίου υπογράφουν ο Μιχάλης Μουλάκης και ο ίδιος ο συνθέτης και ερμηνεύει η Τζένη Χατζοπούλου. Στο βινύλιο υπάρχει άλλο ένα κομμάτι, η ορχηστρική εκδοχή

του «Πάραλος», του ομότιτλου κομματιού του προηγούμενου album του, που είχε ξεχωρίσει και αγαπηθεί ιδιαίτερα!

Το “Soul Lament” κυκλοφορεί και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Συντελεστές:

Φώτης Μυλωνάς – μπάσο, πλήκτρα, φλάουτο, μπανσούρι, τσέλο

Μιχάλης Ορφανίδης – τύμπανα, κρουστά

Θανάσης Γκίκας – κιθάρα, πλήκτρα, προγραμματισμός

Κωστής Βαζούρας – σαξόφωνο

Χαράλαμπος Παρίτσης – βιολί

Κώστας Λεμονίδης – κιθάρες, φωνητικά

Τζένη Χατζοπούλου & Τζένη Καπάδαη – φωνή

Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης – φωνητικά

Παραγωγή: Κώστας Λεμονίδης

Ενορχηστρώσεις: Κώστας Λεμονίδης, Θανάσης Γκίκας, Φώτης Μυλωνάς

Ηχογράφηση & Μίξεις: Θανάσης Γκίκας – Studio Mythos

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Ελισσάβετ Αδαμίδου

Εδώ μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το album:

“Lemon Jam”

“June 21st”