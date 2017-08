Οι Blues Cargo έκλεισαν αισίως 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην μουσική σκηνή της χώρας μας, αναδεικνύοντας το ιδίωμα του Blues μαζί με τους Σαλονικιούς Blues Wire σε ένα φρέσκο τρόπο μεταφοράς των ιδεών τους, παρουσιάζοντας ενίοτε blues standard πάντα μέσα από το δικό τους πρίσμα , όσο και δικές τους συνθέσεις , οι οποίες στέκονται επάξια δίπλα στις καλύτερες μπάντες του λεγόμενου ήχου του Σικάγο, ακόμα και τις αυτόχθονες φυσικά.

Στο παρόν cd, το τρίτο της μπάντας εάν δεν απατώμαι, οι Blues Cargo ήταν οι Δημήτρης Ιωάννου (μπάσο, φωνή), Στέλιος Ζαφειρίου ( ηλεκτρική κιθάρα), Τόλης Γούλας (ντραμς), Γιώργος Λαγογιάννης ( πλήκτρα), Μπάμπης Τσιλιβίγκος ( τενόρο σαξόφωνο), Νίκος Σκιαδόπουλος (φυσαρμόνικα) και Ιάκωβος Κρόκος (φυσαρμόνικα). Η πείρα και το μεράκι της μπάντας αντανακλούν πάνω στο υλικό της , το οποίο αναδεικνύουν με μεράκι και απίστευτη τεχνική. Το εξώφυλλο απεικονίζει τον μηχανισμό των Αντικυθήρων, κάνοντας ένα εμφανές παιχνίδι με τον τίτλο του άλμπουμ, ενώ μέσα στο cd βρίσκεται και σε fold out μορφή, αφισέτα με τους στίχους και πληροφορίες για τα τραγούδια, μην αφήνοντας καμία απορία να διαφανεί, οπότε ένα ακόμη μπράβο πάει στην μπάντα για την άψογη και επαγγελματική παρουσίαση του υλικού της.

Στο προκείμενο τώρα, το cd ξεκινάει με το ορχηστρικό Hideway, το οποίο μας βάζει στο κλίμα κατευθείαν, με τα υπέροχα σόλο της κιθάρας και των πλήκτρων και παραδίδει στο The wheel, μία ακόμη σύνθεση των B.Cargo , αλλά με στίχους αυτήν την φορά. Σκυτάλη παίρνει το Time, γραμμένο και αυτό από τον Δ.Ιωάννου με εκπληκτικό σόλο από τα πλήκτρα, ενώ το Cloud N.11 με τις δύο!!! παρακαλώ φυσαρμόνικες να δίνουν τα ρέστα τους, παραδίδοντας έναν σύγχρονο blues ύμνο! Αμέσως μετά έρχεται το Stop messin’ around , με σαφώς πιο νευρικό και γρήγορο τέμπο, το οποίο με την σειρά του παραδίδει στο Corruption, το οποίο με τους υπέροχους στίχους του απογειώνεται. Το Broke and hungry που ακολουθεί είναι μια δυναμική διασκευή ενώ το Don’t knock on my door- με τους έξυπνους στίχους και την αργή, βασανιστική μελωδία των Blues Cargo σε καλεί να το προσέξεις. Στη συνέχεια, το True Lady με το νευρώδες τέμπο και τον εξαιρετικό διάλογο φωνής –πλήκτρων, σαξοφώνου ανεβάζει και άλλο τον πήχη, ενώ το The cheating song προσγειώνει πάλι τα γκάζια. Προτελευταίο track στο cd συναντάμε το If you gona love somebody, μια υπέροχη blues standard διασκευή και κλείνει με μια ακόμα διασκευή, το Wake up and smell the coffee, ένα κομμάτι που επισφραγίζει άψογα όλο το άλμπουμ.

Συνολικά, το cd είναι άψογο και δείχνει το υψηλότατο παικτικό όσο και αισθητικό επίπεδο το οποίο έχουν κατακτήσει οι Blues Wire μέσα από την συνέπεια και την συνεχή τους εργασία πάνω στο ιδίωμα του Chicago Blues, κατατάσσοντάς τους σε μια παγκόσμια δύναμη στο είδος και κάνοντας μας περήφανους που αυτή η μπάντα είναι από την πατρίδα μας.

Βασιλειάδης Δημήτρης

Tracklist:

Hideaway

The wheel

Time

Cloud N.11

Stop messin’around (with my bread)

Corruption

Broke n hungry

Don’t knock on my door

True Lady

The cheating song

If you gonna love somebody

Wake up and smell the coffee

www.bluescargo.gr