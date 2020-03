Οι The BuzzDealers ανακοινώνουν την επίσημη κυκλοφορία του 2ου single Like an Old Song των The BuzzDealers το οποίο είναι προπομπός του ντεμπούτου άλμπουμ τους Blooming που κυκλοφορεί στις 19 Φεβρουαρίου 2020.

Το Like an Old Song είναι διαθέσιμο για streaming σε όλες τις πλατφόρμες.

https://www.youtube.com/watch?v=AnQDQW-LGtc



Οι The BuzzDealers παρουσιάζουν το δίσκο τους 28 Φεβρουαρίου στο Six d.o.g.s !

https://www.facebook.com/events/576986789517570/

Credits

Παραγωγή απο τους Alex Bolpasis και The BuzzDealers

Ηχογράφηση απο τον Alex Bolpasis στα στούντιο Pigi και Suono

Τα τύμπανα ηχογραφήθηκαν απο τους Nick Dimitrakakos και John Nikolakopoulos στα Unreal Studios

Μίξη απο τον Alex Bolpasis στο Suono Studio

Εξώφυλλο απο τον Vasilis Delis