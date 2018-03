Ο C-DRAIN μετά από μια μεγάλη θητεία στην Αγγλία και την σκηνή της, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη για να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει καλά… να μας ροκάρει.

Ο Christos Pappas είναι ο frontman και η ψυχή των C-DRAIN, που ακόμα δεν ξέρουμε τι σημαίνει, όμως βρίσκουμε ενδιαφέρον να τον ρωτήσουμε, όπως επίσης να μάθουμε περισσότερα για αυτόν.

Συνέντευξη στον Νίκο Γραμμάτο

– Χρήστο καλώς ήρθες στο Rockap. Πως ήταν η θητεία σου στο βροχερό Λονδίνο και τι εμπειρίες απέκτησες από τα χρόνια παραμονής σου εκεί;

Γιεά! Αρχικά στο Leeds και μετά Λονδίνο…ήμουν καιρο πανω 7 χρόνια και ακόμα πηγαινοέρχομαι. Πήγα γιατι η μουσική μου με οδήγησε εκεί και αυτά που άκουγα – ήθελα να βρεθώ κατευθείαν στην πηγή της – και η αλήθεια ειναι οτι έμαθα πολλά και παίζοντας σε Live πάνω στο, Leeds, Manchester, London, York κλπ αλλά και με Άγγλους παίχτες που είχα στα πρότζεκτ/μπάντες μου Coral Caves τοτε και C-DRAIN αργότερα. Και η ζωή μου άρεσε και οτι είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και να συμπράξω με πολλούς μουσικούς / παραγωγούς κλπ εκεί, από τους οποίους πήρα και έδωσα θέλω να πιστεύω. Όσο για την βροχή που λές (!) μεγάλωσα και κατάγομαι απο τα Ιωάννινα όπου βρέχει περισσότερο από το Λονδίνο – είμαστε οι μόνοι Έλληνες που δέν έχουμε θέμα με το καιρό στην Αγγλία!

– Ποιοι ήταν οι λόγοι που σε έκαναν να ξενιτευτείς και ποιοι λόγοι στο να επιστρέψεις πίσω;

Όπως είπα πήγα για την μουσική και μόνο – αρχικά για το Master μου στη μουσική παραγωγή και σύνθεση στο Leeds College of Music και στη συνέχεια δούλεψα ως καθηγητής κιθάρας και θεωρίας της μουσικής και παραγωγός και παράλληλα άρχισα να να γράφω και να ηχογραφώ τα τραγούδια μου. Κυκλοφόρησα τον πρώτο μου δίσκο Coral Caves – Labyrinth’s Path το 2010 το οποίο το παρουσίασε ανέλπιστα το ραδιόφωνο του BBC και έτσι συνέχισα ασταμάτητα να γράφω και να παίζω…μετά από 7 χρόνια πάνω όντας στο Λονδίνο στο σπίτι έσπασε ένας σωλήνας που στα Αγγλικά λέγεται και “drain” και έτσι η ιδιοκτήτρια μου είπε πως πρέπει να βρω άλλο σπίτι για τις επισκευές…βγήκα λοιπόν με το ποδήλατο στο Νότιο Λονδίνο στο ψάξιμο και κοιτώντας γυρω μου τους άδειους δρόμους είπα μέσα μου τι κάνω εδώ?? Αυτο ήταν το drain για τον C-DRAIN απέβη μοιραίο και με μια στιγμιαία απόφαση τα μάζεψα και γύρισα στην Αθήνα!









– Μπαίνεις δυναμικά βλέπω και ορεξάτος στην σκηνή της χώρας μας, αφού έχεις ήδη κυκλοφορήσει 2 νέα τραγούδια και είσαι έτοιμος για ένα νέο ep. Μίλησε μας για όλα αυτά.

Ξεκίνησα στο Leeds το C-DRAIN ως my alter-ego project με το So What? ένα καλοκαιρινό single και συνεχίζοντας στο ίδιο mood απο το Λονδίνο με το Oh Miami! το οποίο είχε φοβερή πορεία και έφτασε μέχρι και το TOP 10 σε radio charts στον Καναδά, ακι σε ραδιόφωνα Αγγλία, Αμερική , Ν. Αφρική…συνέχισα πέρσι…Δεκέμβρη του 16 με το Covers Unplugged Ep που ειναι 5 “πειραγμένες» διασκευές αγαπημένων μου κομματιών και καλλιτεχνών με μια πιο «κινηματογραφική» προσέγγιση στην ερμηνεία και παραγωγή. Τώρα κυκλοφορεί απο 1/3 το νέο μου Ep Album «No Plumbing Business!” ντεμπούτο C-DRAIN Ep με πρωτότυπη μουσική. Σε καλεί σε ένα μουσικό ταξίδι με νέα ηχοχρώματα και πλουραλισμό συναισθημάτων. Κάθε τραγούδι αντιπροσωπεύει μια διαφορετική φάση και εποχή, την οποία και επιχείρησα να απεικονίσω στον ήχο του κάθε κομματιού” ξεκινώντας με το “Come On!” (καλοκαίρι), συνεχίζοντας με το “Fly” (φθινόπωρο),“Round N’ Round” (χειμώνας) και το “Sunny Day” (άνοιξη). Είναι σαν ένα EP «Τέσσερις Εποχές» αλλά όχι για τους φαν του Vivaldi! Μόλις το παρουσιάσαμε στα Γιάννενα 1/3 και το επόμενο και κεντρικο Live ειναι στο FAUST στην Αθήνα με full band την Πέμπτη 15/3! Και έπεται συνέχεια…

– Πως βλέπεις την κατάσταση στην χώρα μας και συγκεκριμένα στην μουσική σκηνή.

Πηγαίνω πολύ συχνά σε live και χαίρομαι που βλέπω και ακούω νέα πράγματα και ιδιαίτερα ανεξάρτητα. Πιστεύω οτι υπάρχει πολύ καλο υλικό και ότι πρέπει να του δωθεί ο χώρος / το βήμα για να αναδειχθεί. Δυστυχώς δεν είμαστε πολύ ανοιχτοί σε νέα πράγματα που δέν έχουμε ακούσει ξανά αλλά ελπίζω αυτό να αλλάξει!

– Στην Ελλάδα οι δισκογραφικές πήγαν σαν το σκυλί στο αμπέλι. Εσύ βλέπω ότι ανήκεις σε κάποιο label έξω. Νομίζεις ότι ένας καλλιτέχνης έχει ανάγκη να στηρίζεται από μια εταιρεία;

Ναι, γενικά έχει πέσει πολύ η αγορά – πράγμα που στην αρχή ήταν θετικό γιατί χτύπησε κάτι τύπους με γραβάτες πίσω από γραφεία που αποφάσιζαν για το τι θα ακούσουμε και τι όχι. Σιγά σιγά όμως αυτό “χτυπησε» και τους ίδιους τους καλλιτέχνες και την ίδια τη μουσική δημιουργία. Εγώ είμαι απολύτως ανεξάρτητος, το C-DRAIN ώς πρότζεκτ είναι DIY και αυτός ήταν και ο σκοπός μου εξ’ αρχής . Η CPS-Records είναι ένα indie label με βάση το Λονδίνο.









– Μουσικά είσαι πιο κοντά στον ήχο της Αγγλίας ή Αμερική; Ασχέτως της θητείας σου στο Λονδίνο.

Νομίζω ότι η Αγγλία με έχει επηρεάσει ανεπανόρθωτα…!

– Στιχουργικά επιλέγεις να εκφράζεσαι με αγγλόφωνο στίχο. Υπάρχει περίπτωση να πειραματιστείς και με τον ελληνικό;

Απο μικρός άκουγα αγγλόφωνη μουσική και αυτό είναι κάτι που μου βγαίνει φυσικά. Στην ζωή μου έχω γράψει μόνο ένα κομμάτι στα Ελληνικά αλλά ήταν αφιερωμένο κάπου και θα μείνει για πάντα σε private mode! Γενικά μου ταιριάζει περισσότερο ο Αγγλικός στίχος στη μουσική μου.

– Δόξα ή χρήμα;

Δόξα Δράμας! Το χρήμα δέν το υπολογίζω σε αυτό που κάνω. Θέλω να εκφραστώ με τη μουσική μου και τα τραγούδια μου – το εμπορικό κομμάτι δεν με απασχολεί όταν γράφω ή κάνω παραγωγή στα τραγούδια μου και αυτή είναι μια αν θέλεις καλλιτεχνική απόφαση που την ακολουθώ από όταν ξεκίνησα. Εννοείται ότι αν αυτο έχει απήχηση μετά με κάνει πιο χαρούμενο και είναι φυσικό νομίζω για οποιονδήποτε δημιουργό.

– Τι είναι για εσένα έμπνευση και από πού εμπνέεσαι για να γράψεις μουσική και στίχους;

Οι αρχαίοι νομίζω ήταν ωραίοι τύποι και υποκλινόταν στις μούσες…νομίζω ότι η έμπνευση σε καταβάλει και είναι μαγικές αυτές οι στιγμές για μένα…δεν πιστεύω στα θεία κλπ αλλά αν ήταν να διαλέξω μια θεότητα θα ήταν αυτή…δεν έχω ιδέα από που προέρχεται για να απαντήσω, απλά συμβαίνει και με κινητοποιεί απο μόνη της είναι μια «άυλη ενέργεια». Κάτι που με εμπνέει πολύ είναι οι βόλτες μου στη λίμνη εκεί στα Ιωάννινα όταν πηγαίνω, βράδυ φθινόπωρο / χειμώνα που δέν έχει και πολύ κόσμο τριγύρω και υπο βροχή. Αυτό είναι κάτι μοναδικό για μένα. Το βράδυ δεν σου επιβάλλεται το πανέμορφο τοπίο αλλά κάνεις εσύ προβολές τις σκέψεις σου πάνω στη λίμνη σαν ένα “άλλο σινεμά”.

– Πες μου 10 αγαπημένα σου συγκροτήματα.

Χμμ μου βάζεις δύσκολα…θα πώ από όλη μου την πορεία μέχρι τώρα : The Clash, Joy Division, The Cure, Pink Floyd, Deep Purple, Nick Cave & the bad seeds, Nirvana, Sex Pistols (για το statement και το η αλήθεια είναι στους..), Sonic Youth, David Bowie…

– Πως επιλέγεις να σπαταλάς τον ελεύθερο χρόνο σου;

Προσπαθώ να μην το σπαταλάω! Βόλτες, Nights Out, με φίλους, ταξίδια και πολύ μουσική αλλά και κινηματογράφο, αλλά και διάβασμα ιδιαίτερα φιλοσοφία.

– … και πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε δέκα χρόνια από σήμερα;

Rock N’ Roll!

– Ο επίλογος δικός σου… άφησε ένα μήνυμα στους φίλους αναγνώστες

Χμμ ας πώ ότι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όλο αυτό που ζούμε – την γύρω κατάσταση και τη ζωή γενικότερα με χιούμορ αλλιώς δεν βγαίνει! Love & Dream forever απο ένα στίχο μου έρχεται στο μυαλό τώρα…και επίσης τέχνη – όπως έχει πει και ένας μεγάλος παλιότερα είναι το μόνο που μας διακρίνει από την βαρβαρότητα.

Βρείτε τον C-DRAIN:

https://www.facebook.com/cdrainmusic/

https://www.youtube.com/cdrain

https://soundcloud.com/c-drain

https://www.instagram.com/cdrain.music/