Ο Γιώργος Καρράς (ex Τρύπες) επιστρέφει με νέο τραγούδι

Ο Γιώργος Καρράς (ex Τρύπες) επιστρέφει με νέο τραγούδι

Στη δημοσιότητα το πρώτο κομμάτι από το πολυαναμενόμενο επερχόμενο άλμπουμ του

Γνωστός στους παλαιότερους ως ιδρυτικό μέλος στις Τρύπες με τον Γιάννη Αγγελάκα, ο Γιώργος Καρράς επανέρχεται στην ελληνική μουσική σκηνή με το πρώτο single από το πολυαναμενόμενο επερχόμενο άλμπουμ του.

Το “Χωρίς Ιθάκη” προέκυψε στην αρχική του μορφή το καλοκαίρι του 2018, όταν σε μια κουβέντα με ένα φίλο του, ο Γιώργος Καρράς εξέφρασε την λαχτάρα του για ένα ταξίδι:

«Θέλω πολύ να ταξιδέψω, δε με νοιάζει πού, δεν θέλω να έχω προορισμό. Όπου βγει.»

Το ίδιο απόγευμα έκανε το πρώτο προσχέδιο με μια κιθάρα και ένα πιάνο.

Music, Arrangement: Γιώργος Καρράς

Recording, Mixing, Mastering: Τίτος Καρυωτάκης, Χρήστος Χαρμπίλας

Βασίλης Μπαχαρίδης: Drums

Γιώργος Καρράς: Bass

Μπάμπης Παπαδόπουλος: Guitar

Ηρακλής Ιωσηφίδης: Double Bass

Γιώργος Χριστιανάκης: Piano

Θάνος Σιδέρης: Clarinet

Λίλα Μανώλα: Cello

Νίκος Χαρμπίλας: Glockenspiel

Artwork by Monoscopic Studio

(c) 2022 United We Fly

(p) 2022 United We Fly