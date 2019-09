-Να είστε εκεί, για ένα 4ωρο non stop live! •Ελληνόφωνοι (αλλά και αγγλόφωνοι!) Magic de Spell, εφ’ όλης της ύλης!

MAGIC de SPELL.. The Story so Far..!!

Η πρώτη πρόβα έγινε στα τέλη του 1979,

το όνομα δόθηκε την άνοιξη του 1980

και οι Magic De Spell έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση

τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου στην Αθήνα,

σαν αγγλόφωνη μπάντα.

Το 1981 κυκλοφόρησαν το EP «Nighmare»

στην ανεξάρτητη εταιρεία “Happening”

(θεωρείται η πρώτη punk ηχογράφηση στη χώρα μας).

Ακολούθησε η συλλογή ελληνικών συγκροτημάτων “Happening ΄82”

που συμμετείχαν με δύο τραγούδια (“End Of Nirvana” και “City Is Burning”).

Στην συνέχεια, οδήγησαν τον ήχο τους

σε πιο dark wave μονοπάτια και κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ

(“A Body In A Snare” 1983 , “Kiss The Mirror” 1984 και “Cpt Blind” 1985).

Το 1984 συμμετέχουν στο διήμερο live στο Άκτιο,

που έμεινε στην ιστορία και ως το ελληνικό Woodstock.

Το 1991 κυκλοφορεί το διπλό album “A Story (The Best And The Rest)”

που αποτελεί και το κλείσιμο της αγγλόφωνης περιόδου τους,

ενώ το 1992 συμμετέχουν στο album – συλλογή “ΡΟΔΟΝ Live”.

Η ελληνόφωνη περίοδος του γκρουπ άρχισε το 1993 με το άλμπουμ

“Διακοπές στο Sarajevo», σε παραγωγή του JJ Burnell (μπασίστα των «Stranglers»). Έγιναν ευρύτερα γνωστοί με τη διασκευή τους στο τραγούδι του Γ. Ζαμπέτα “Ο Μαθητής” (Α’ πανευρωπαϊκό βραβείο low budget videoclip το 1994) και στη συνέχεια χάρη στο αντιπολεμικό τραγούδι τους “Sarajevo (Φώναξε)”. Με το τραγούδι αυτό,

συμμετείχαν στις μεγάλες αντιπολεμικές συναυλίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Στο τέλος του 1995 κυκλοφόρησαν το δίσκο “ Νιψον Ανομήματα Μη Μόναν Όψιν”,

ενώ το1997 κυκλοφορεί το mini άλμπουμ “Ο Φόβος Έχει Όνομα”,

που περιέχεται και η διασκευή της “Mπαταρίας” του Νικόλα Άσιμου.

Τον Ιούνιο του 1998 κυκλοφορεί το άλμπουμ “Τραμπάλα Στις Ταράτσες Ετοιμόρροπων Σπιτιών” που περιέχει το “Εμένα Οι Φίλοι Μου” σε ποίηση της Κατερίνας Γώγου.

Το Μάρτιο του 2000 κυκλοφορούν νέο δίσκο με τίτλο “Κόκκινο”.

Μελοποιούν το ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη ”Gala” και διασκευάζουν

το “Βιετνάμ γιε γιε” του Διονύση Σαββόπουλου.

Το 2002, στην περιοδεία τους περιλαμβάνουν και τη Γερμανία.

Στις 29 Ιουνίου 2005 γίνεται μεγάλη συναυλία στο θέατρο Λυκαβηττού για τα 25 χρόνια των Magic de Spell, ενώ μέσα στο 2005 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Ο Τελευταίος Επιζών». Το 2009 έρχεται νέος δίσκος με τίτλο «ΟΚ Πατέρα», που περιέχει τη διασκευή τους στον «Κυρ Παντελή» του Πάνου Τζαβέλλα καθώς και η τριπλή συλλογή «Τέρμα Το Διάλειμμα», που περιλαμβάνει πέντε δίσκους από την αγγλόφωνη και την ελληνόφωνη περίοδο του γκρουπ. Το 2011 κυκλοφόρησε το επετειακό βινύλιο άλμπουμ «Nightmare 30th Anniversary Edition» από την «Geheimnis Records», ενώ το 2013 έρχεται η συμμετοχή στη διπλή συλλογή αντιφασιστικών τραγουδιών «Μια Απάντηση»,

με το τραγούδι «Το Καθεστώς Των Αριθμών»

Το 2014 κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «Πρόγονε Πίθηκε Εσύ Τι Λες;» σε συνεργασία με το Γιάννη Παλαμίδα. Εκεί μελοποιούν το ποίημα «Στο Όνομα Εκείνων (κατηγορητήριο)» του αγωνιστή ποιητή από το Ελ Σαλβαδόρ Roque Dalton

και διαμορφώνουν τη μουσική συλλογικότητα «21st Century Darkness».

Το Δεκέμβριο του 2015 επανεκδίδεται σε βινύλιο το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος «A Body In A Snare» και ακολούθησε η επανέκδοση του δεύτερου άλμπουμ

«Kiss The Mirror».

Στις 15/1/2016 οι «Magic de Spell & Γιάννης Παλαμίδας», σε συνεργασία με τη δημοσιογραφική – ακτιβιστική ομάδα “infowar”, ανεβάζουν στο «Κύτταρο»,

τη μουσική παρέμβαση – παράσταση «21st Century Darkness live».

To 2018 κυκλοφορούν το digital single «Γιάννη…». Στο βίντεο κλιπ (σκηνοθεσία Νίκος Σούλης) συμμετέχουν πολλές προσωπικότητες της ελληνόφωνης ροκ σκηνής.

Ξεχωρίζει η παρουσία του Δημήτρη Πουλικάκου.

Το 2019 έρχεται η κυκλοφορία του τραγουδιού «Παγκόσμιος ο 3ος (Εδώ)»

σε στίχους του αξέχαστου Σταμάτη Μεσημέρη (το videoclip σε σκηνοθεσία Ηλία Μωραΐτη)

και ετοιμάζεται το νέο τραγούδι τους – μελοποίηση του βραβευμένου ποιήματος του Ιάσωνα Σταυράκη «ΕΙΜΑΙ».

Από τη δημιουργία τους μέχρι και σήμερα,

οι Magic de Spell δίνουν συναυλίες σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και στην Κύπρο,

με πάνω από χίλιες ζωντανές εμφανίσεις στο ενεργητικό τους.

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ:

«Nightmare» EP, 1981 «Happening ΄82», 1982 (συμμετοχή σε συλλογή) «A Body In A Snare» LP, 1982 «Kiss The Mirror» LP, 1994 «Cpt Blind» LP, 1985 «A Story (The Best And The Rest)» διπλό LP, 1991 «ΡΟΔΟΝ live», 1992 (συμμετοχή σε συλλογή) «Διακοπές Στο Sarajevo», 1993 «Νίψον Ανομήματα Μη Μόναν Όψιν», 1995 «Ο Φόβος Έχει Όνομα», mini album , 1997 «Τραμπάλα Στις Ταράτσες Ετοιμόρροπων Σπιτιών», 1998 «Κόκκινο», 2000 «Ο Τελευταίος Επιζών», 2005 «ΟΚ Πατέρα», 2009 «Τέρμα το διάλειμμα», 2009 (τριπλό cd συλλογή) «Το καθεστώς των αριθμών», 2013 (συμμετοχή στη συλλογή “Μια απάντηση”) «Πρόγονε πίθηκε εσύ τι λες;», 2014 «Γιαννη…», 2018 digital single «Τέρμα το διάλειμμα (Η μπαμπέσα) Live», 2019 digital single «Παγκόσμιος ο τρίτος (ΕΔΩ)», 2019 (συμμετοχή στη συλλογή «Μεσημέρι στον παράδεισο»)

Magic de Spell line up:

Θοδωρής Βλαχάκης – drums,

Δημήτρης Μποτής – keyboards,

Γιώργος Αρχοντάκης – μπάσο,

Γιώργος Λαγγουρέτος – φωνή,

Βαγγέλης Θεοδωράκης – κιθάρες