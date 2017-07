Νέο βινύλιο: Bat signal – Straight Out Of Midnight

Νέο βινύλιο: Bat signal – Straight Out Of Midnight

Τρία χρόνια μετά απο την ίδρυση τους οι Bat Signal, κυκλοφορούν τον πρώτο τους full length LP σε βινύλιο 12», σε συνεργασία με τα labels Now Or Never, World’s Appreciated Kitsch, Walk The Line (Ελλάδα), Keep It A Secret (Γερμανία), L.R.S (Νέα Υόρκη, USA) και με την υποστήριξη της Cannonball music.

Ο δίσκος έρχεται σε βαρύ βινύλιο, με έγχρωμο ένθετο, έγχρωμα labels και σκληρό outer sleeve, ενώ είναι διαθέσιμος για δωρεάν κατέβασμα απο το bandcamp της μπάντας σε mp3. Παραγγελίες εντός Ελλάδος γίνονται απο τις σελίδες των labels.

**Band Bio**

Οι Bat Signal δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη την Άνοιξη του 2014. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ηχογραφήσανε το πρώτο τους ντέμο με τέσσερα τραγούδια. Μετά από έντονη συναυλιακή δραστηριότητα εντός συνόρων, όπου συνευρέθηκαν στη σκηνή με μερικά απο τα σημαντικότερα ελληνικά punk rock συγκροτήματα, κυκλοφορούν το πρώτο τους EP με τίτλο «Dangernights» σε κασσέτα το 2016. Το Μάιο του 2015 βγήκαν για την πρώτη τους περιοδεία εκτός Ελλάδος. Το 2016 ηχογραφούν το πρώτο τους full-length με τίτλο «Straight Out Of Midnight». Συνεχίζουν τις ζωντανές εμφανίσεις εντός κι εκτός Ελλάδας, με μια μεγαλύτερη περιοδεία 30 ημερών στην κεντρική Ευρώηπη τον Οκτώβριο του 2016, ενώ τον Απρίλιο του 2017 η δουλειά τους αυτή τυπώνεται σε αυλάκια βινυλίου και κυκλοφορεί σε 300 αριθμηνένα αντίτυπα. Πηγή έμπνευσης του γκρουπ είναι το νυχτερινό αστικό τοπίο, η ποπ κουλτούρα, ο κινηματογράφος και η πανκ-ροκ μουσική συγκροτημάτων όπως οι Turbonegro, Ramones, Misfits, Social Distortion, Agent Orange κ.α.

