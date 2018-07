Νέο Video Clip: Bare Infinity – Reaching for the Sun – Bob Katsionis

Νέο Video Clip: Bare Infinity – Reaching for the Sun – Bob Katsionis

Νέο videoclip για το κομμάτι «Reaching for the Sun» από τον τελευταίο δίσκο «The Butterfly Raiser» ανέβασαν οι Bare Infinity.

To video αποτελεί την δεύτερη κατά σειρά συνεργασία της μπάντας με τον Bob Katsionis, ο οποίος σκηνοθέτησε και ανέλαβε την παραγωγή του, καθώς και του προηγούμενου video για το κομμάτι «The Butterfly Raiser», το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο .

Απολαύστε το:

Βρείτε την μπάντα εδώ:

http://www.bareinfinity.net

http://www.facebook.com/bareinfinityofficial

http://www.twitter.com/bareinfinity

http://www.music-everywhere.net/bareinfinity