Ο Φώτης Τάμπας μας παρουσιάζει το καινούριο του τραγούδι με τίτλο “Δες” σε δικούς του στίχους και μουσική Το “Δες” έρχεται να προστεθεί και αυτό στα τραγούδια που θα περιλαμβάνει ο τρίτος κατά σειρά δίσκος του με τίτλο “Στο πέρασμα του χρόνου” στον οποίο συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Στίχοι – Μουσική: Φώτης Τάμπας

Credits:

Απόστολος Τσιάρκας – Ενορχήστρωση – Programming

Δημήτρης Νάσσιος – Κιθάρες (Ακουστική – Ηλεκτρική)

Φάνης Παναγιωτόπουλος – Σαξόφωνο

Φώτης Τάμπας – Μπάσο

Δημήτρης Γκαβαρδίνας – Τύμπανα

Ηχογράφηση: Best of Studio (Αθήνα) – Απόστολος Μόσιος

Ηχογράφηση φωνής – Kalovidouris Recording Studio (Βόλος) – Νίκος Δεληστάθης

Μίξη & Mastering – Απόστολος Μόσιος (Best of Studio)

Φωτογραφία – Ευγενία Λαζάρου // Edit – Νίκος Τζάβελλος