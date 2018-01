Οι DΙLEMMA, κλείνοντας τον instrumental κύκλο τους με τις δύο προηγούμενες δισκογραφικές τους δουλειές, επανέρχονται με αγγλόφωνο στίχο και κυκλοφορούν το 5ο στούντιο άλμπουμ τους, με τον τίτλο ¨Persona Graffiti¨.

Ο Σωτήρης Τράγκας (φωνή, tenor/soprano σαξόφωνο, φυσαρμόνικες, στίχοι, σύνθεση) και η Πόπη Νταλαχάνη (φωνή, κιθάρες, πιάνο, keyboards, loops, σύνθεση), που αποτελούν το μουσικό σχήμα DILEMMA, κινούνται στο ¨Persona Graffiti στους γνώριμους δρόμους της ροκ, τζαζ, ηλεκτρονικής και ambient μουσικής.

Το album περιλαμβάνει 11 συνθέσεις, από τις οποίες 10 τραγούδια και ένα ορχηστρικό κομμάτι. Yπογράφουν τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών, εκτός από το κομμάτι “Carmona”, η σύνθεση του οποίου ανήκει στην Κορίνα «Maestro» Τράγκα.

Τα τραγούδια σκιαγραφούν ανθρώπινους χαρακτήρες σε μορφή Graffiti, ιχνογραφούν τις διαθέσεις τους και τις συμπεριφορές τους απέναντι σε καθημερινές καταστάσεις, ενώ το ορχηστρικό κομμάτι του άλμπουμ προσφέρει την έξοδο σ’ ένα μυστηριακό κήπο λύτρωσης. Στο άλμπουμ είναι εμφανή τα ρομαντικά / λυρικά στοιχεία, ενώ την ίδια στιγμή δίνεται προτεραιότητα στον κοινωνικό σχολιασμό.

Στην καινούρια τους δισκογραφική δουλειά “Persona Graffiti”, οι DILEMMA συνεργάστηκαν με τους μουσικούς: Ιωάννα Βασιλική Κοράκη, Μαρίλυ Κιτσιώνα, Έλενα Φορνάρο και Μαρία Καμπάνη (φωνητικό σύνολο), Μάριο Στρόφαλη (πιάνο, Keyboards, ακορντεόν), Παναγιώτη Μπουραζάνη (ηλεκτρικό μπάσο) και Θάνο Χατζηαναγνώστου (τύμπανα).

Το cd κυκλοφορεί από τη δισκογραφική εταιρεία Ankh Productions.

Tracklist:

1. Black Flower

2. Time

3. Holy Game

4. Living In The Cage

5. Rise And Fall

6. Dirty

7. Addiction

8. Down To The River

9. Dance Me Tonight

10. Raindrops

11. Carmona



“Black flower”

https://www.youtube.com/watch? v=9Vy6xsT6tnw

www.thedilemmaband.gr

https://www.facebook.com/Dilem ma.Greece/

https://www.youtube.com/channe l/