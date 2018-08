Ήταν το 1990, όταν ο Φρέντι Μέρκιουρι μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον τελευταίο του δίσκο με τους Queen. Γνώριζε ήδη ότι πάσχει από έιτζ.

Στο βίντεο κλιπ φαίνεται πολύ αδυνατισμένος εξαιτίας της ασθένειας, την οποία κράταγε κρυφή από τα εκατομμύρια των θαυμαστών του. Η ζωή αυτού του Πέρση, που γεννήθηκε στην Τανζανία στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 και σπούδασε στην Ινδία, ήταν γεμάτη από εμπειρίες κι επιτυχίες.

Δημιούργησε επικά τραγούδια όπως το «We Are the Champions» και το «Bohemian Rhapsody». Ήταν ένας ακούραστος σόουμαν, που συγκινούσε και συγκλόνιζε το κοινό. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 βρέθηκε στην Αθήνα.

Ο Έλληνας παραγωγός που τον συνόδευε στη βόλτα του, θυμάται έναν αλέγκρο και χαριτωμένο άνθρωπο που δεν έκανε βεντετισμούς. Του ζήτησε να πάνε σε γκέι μπαρ. Ο παραγωγός του εξήγησε ότι η Αθήνα δεν ήταν Λονδίνο, αλλά ο Φρέντι ήξερε που να πάει, από κάποιους οδηγούς που κυκλοφορούσαν στο Λονδίνο. Μπήκαν σε κάποιο μπαρ κοντά στην Πλάκα και μετά από μια ώρα είχε βρει έναν καινούριο φίλο. Είπε στο μάνατζερ να τον πάρει σε τρεις μέρες από το ξενοδοχείο. Ουδείς ξέρει που ήταν το τριήμερο.







Έζησε όπως γούσταρε χωρίς να δίνει λογαριασμό. Δεν διαπραγματευόταν τις επιλογές του. Δυστυχώς δεν έζησε πολύ. Πέθανε το 1990. Ο θάνατός του συγκίνησε όλο τον κόσμο και άθελά του βοήθησε, το καμπανάκι του έιτζ να γίνει σειρήνα και να ενημερωθεί ο κόσμος για μια νέα ασθένεια, που αγνοούσε και περιφρονούσε. Τότε συνειδητοποίησαν όλοι ότι ο ιός δεν κάνει διακρίσεις και κανείς δεν είναι άτρωτος.

Ήταν 44 ετών. Μόλις είχε προλάβει να τραγουδήσει τον στίχο «The Show Must Go On»….

