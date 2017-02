Το Αθηναϊκό high energy rock’n’roll σχήμα των Black Hat Bones έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο official video, για το τραγούδι “I am the Sun” από το –δεύτερο σε σειρά- επερχόμενο full length album, με τίτλο “Born in a Thunder” που είναι προγραμματισμένο για κυκλοφορία τον Μάρτιο του 2017.

Μπορείτε να το δείτε εδώ:

Το video σκηνοθετήθηκε από το ίδιο το σχήμα και τον Bewild Brother, ο οποίος έκανε και το edit, όπως και το post production και κινηματογραφήθηκε από τη Δανάη Δαρδάνου ενώ ο Mikko Chris Vlachos (κιθαρίστας του σχήματος) είναι μαζί με τον Dennis Marakakis (ντράμερ του σχήματος), οι άνθρωποι πίσω από την παραγωγή του επερχόμενου album. Του mastering επιμελήθηκε ο Bill Lagos.

Το tracklist της κυκλοφορίας θα είναι το εξής:

Thunderborn Back with a Black Heart Strip Club Eyes n Knives I am the Sun Feast with the Darkness Realize A Better Grave Concrete Youth Six Feet Deep

Αναμφίβολα η νέα δουλειά των Black Hat Bones –ή τουλάχιστον αυτό είναι το πρώτο δείγμα που παίρνουμε- αποτελεί ένα περίτρανο παράδειγμα του πόσο υψηλό είναι το επίπεδο της εγχώριας σκηνής, με το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών να πηγάζουν πλέον μέσα από τις ίδιες τις μπάντες!

Πολλά ακόμη νέα και συναυλιακές εμφανίσεις αναμένεται να ανακοινωθούν για τους Black Hat Bones στο προσεχές διάστημα, οπότε ακολουθήστε τους στο facebook, για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις προσεχείς δραστηριότητές τους: www.facebook.com/BlackHatBones