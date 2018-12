Toυ Νίκου Κολίτση (Ροκ Αποδράσεις ‘zine)

Mάθημα… μουσικής, μέρος δεύτερο, έλαβε χώρα στη φιλόξενη τάξη του Factory Live Area & Club Culture, στην πρωτεύουσα του νομού Πιερίας, την Κατερίνη, για τους μαθητές και τους σπουδαστές της ροκ… θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης, από το αθηναϊκό ντουέτο των The Noise Figures, στα μέσα του Δεκέμβρη.

Mε τρεις ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές στο ενεργητικό τους, τα δύο μέλη της μπάντας -με προϋπηρεσία στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή- και τη μαγεία του psych rock στη μουσική τους φαρέτρα, επιβεβαίωσαν τον τίτλο της live μπάντας, με επιλογές από τη δισκογραφία τους και έμφαση στο τελευταίο «Τelepath» αποτύπωμά της (κυκλοφορεί από την Ιnner Ear Records, σε βινύλιο, cd και σε ψηφιακή μορφή)

Το Ροκ αποδράσεις ‘zine, με guest session musician, τον Νίκο Κολίτση, κατέγραψε μουσικά και φωτογραφικά το μάθημα, εν είδει… live streaming, παίρνοντας το feedback από τους συμμετέχοντες, για την εκπόνηση της ροκ διατριβής τους.

Highlights:

οι απολαυστικές ατάκες του frontman (drummer) του συγκροτήματος, «όσο μας supportάρετε, είμαστε άστεγοι…», γεγονός που επιβεβαιώνει τον περιοδεύον χαρακτήρα της μπάντας, εντός κι εκτός Ελλάδας,

«δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το τραγουδάς και να παίζεις drums, δεν το συνιστώ σε κανέναν. Αν και όποιος το κάνει, μπορεί να ξεχωρίσει…» (αυτό κι αν συνιστά την απόλυτη αλήθεια, για κάτι που δεν είναι σύνηθες, στην Ελλάδα τουλάχιστον…)

Special Performance:

η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει και είναι σίγουρο ότι όποιος μπορεί… έστω από μουσικής έδρας, να προσφωνεί κάποιον «υποψήφιο» (ακόμα και για τα βραβεία… Grammy), είναι ευπρόσδεκτο να το κάνει όσες περισσότερες φορές γίνεται… (ορίστε; δεν είναι υποψήφιος ο Ηρακλής; κρίμα, άδικος κόπος!)

oι σημαίνοντες διαιτητικές και… ψυχολογικές παρουσίες μεταξύ των μαθητών της μουσικής παράστασης, που τείνουν να δικαιώσουν τον ψυχεδελικό ρόλο της μουσικής στην καθημερινότητα όλων (μήπως να το σκεφτείτε καλύτερα και για τη δική σας ζωή, εσείς οι υπόλοιποι;)

Μusic Highlights:

oι διάσπαρτες heavy στιγμές και οι garageoειδείς αναφορές, δημιούργησαν μια ηλεκτρισμένη μουσική ατμόσφαιρα από το μουσικό δίδυμο, που μπορεί να μην έχει το μπάσο στην κορυφογραμμή του, αλλά σε συνδυασμό με τους, κατά βάση, προσωπικούς στίχους, καθιστούν το συνολικό αμάλγαμα οικείο και εκρηκτικό

More things to do: ο ήχος, εμφανώς βελτιωμένος από τη ροκ πρεμιέρα των Λαρισαίων Screaming Dead Balloons, έδωσε χώρο στην ένταση και την ενέργεια του συγκροτήματος, με τα φώτα να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους, σε μια επικυριαρχία του κόκκινου και του μπλε

Bonus tip: