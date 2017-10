Προχθές (20/10) στο Σταυρό του Νότου έπαιζαν 3 πολύ γνωστά ονόματα της ελληνικής ροκ σκηνής οπότε δε γινόταν να μη βρίσκομαι εκεί. Το line up ήταν πολλά υποσχόμενο και εφόσον έχω παρακολουθήσει live το κάθε συγκρότημα ξεχωριστά για τουλάχιστον 2 φορές οι προσδοκίες μου ήταν αρκετά ανεβασμένες.

Τον Σταυρό του Νότου το γνωρίζω καλά σαν μέρος μίας και έχω παρευρεθεί σε διάφορες συναυλίες που διοργανώνει. Πίστευα ότι αυτή τη φορά αφού πρόκειται για μια ροκ συναυλία δε θα υπήρχαν τόσα τραπέζια ή τουλάχιστον θα υπήρχε κάποιος χώρος κοντά στη σκηνή για αυτούς που δεν είχαν κλείσει τραπέζι με μπουκάλι, αλλά έκανα λάθος. Παρόλα αυτά ο χώρος έχει εξαιρετική ακουστική και είναι κατάλληλος για όλων των ειδών τις συναυλίες.

Όπως και να χει μετά από λίγο όλα αυτά δεν είχαν καμία απολύτως σημασία.







Το live ξεκίνησε και τα συγκροτήματα εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:

KollektivA

Πρώτοι οι KollektivA. Εδώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Τους παρακολουθώ σχεδόν από τότε που ξεκίνησαν τη πορεία τους και δεν έχουν σταματήσει να με εκπλήσσουν. Πάντα δυναμικοί στις συναυλίες τους, δεν έχει υπάρξει ούτε μία φορά που να έχουν αφήσει ανικανοποίητο το κοινό τους . Η ενέργεια του τραγουδιστή (Θανάση Χουλιαρά) σε συνδυασμό με τα κρουστά και τα έγχορδα ,τα οποία ήταν ισοπεδωτικά ,δημιούργησαν ένα σύνολο που σίγουρα χαράχτηκε στις μνήμες όλων όσων δεν ήξεραν το συγκρότημα ή δε τους είχαν δει live. Σε λιγότερο από 1 ώρα που κράτησε η εμφάνιση τους κατάφεραν να ξεσηκώσουν τον κόσμο με διασκευές από γνωστά κομμάτια όπως το which side are you on , killing in the name of αλλά και με δικά τους παλιά και καινούρια τραγούδια που έχουν αγαπηθεί. Άκρως απολαυστικοί και γεμάτοι ενέργεια “άνοιξαν τον δρόμο” για τα άλλα δύο συγκροτήματα.

Υπόγεια Ρεύματα

Ακολουθούν τα Υπόγεια Ρεύματα. Μπάντα που έχει χαράξει τεράστια και πλήρως επιτυχημένη πορεία μέσα σ’ όλα αυτά τα χρόνια. Μια εμφάνιση αντάξια του ονόματος που έχουν δημιουργήσει με άρτια φωνητικά και άψογη σκηνική παρουσία. Δε μπορούσαν παρά να καθηλώσουν το κοινό με παλιά αγαπημένα κομμάτια , όπως Ασημένια σφίγγα, μικρές χαμένες μέρες, να γελάς (το συγκεκριμένο κομμάτι το ερμήνευσαν μαζί με τα κίτρινα ποδήλατα και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό) , αλλά και με καινούρια ή διασκευασμένες επιτυχίες τους από το παρελθόν όπως τη παράξενη κοπέλα. Υπήρξαν πολλές στιγμές που τα κομμάτια τους προκάλεσαν ανατριχίλα σ αυτούς που βρισκόντουσαν εκεί και τραγουδούσαν εκστασιασμένοι τόσο δυνατά που για μερικά δευτερόλεπτα με δυσκολία άκουγες τον τραγουδιστή .Το live τους μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν άφησε κανέναν ανικανοποίητο , ούτε τα άτομα που είχαν πάει για ν ακούσουν τα πιο γνωστά τους κομμάτια ούτε τους πιο απαιτητικούς φανς ή παλιούς ροκάδες.









Κίτρινα Ποδήλατα

Εννοείται πως ούτε εδώ χρειάζονται συστάσεις. Δυο αδέρφια , άπειρες συναυλίες και συμμετοχές σε διάφορες εκδηλώσεις , πάθος γι αυτό που κάνουν το οποίο μεταφέρεται σε όλους όσους βρίσκονται στον χώρο. Πριν τη δική τους εμφάνιση μοιράστηκαν τη σκηνή με τα υπόγεια ρεύματα 3 φορές όπως ήταν αναμενόμενο τα κομμάτια –να γελάς, which side are you on , ασημένια σφίγγα- απογειώθηκαν. Όταν ήρθε η ώρα για τη δική τους στιγμή στη σκηνή ξεκίνησαν χαλαρά αλλά στη συνέχεια κυριάρχησε ο δυναμισμός και η τρομερή ενέργεια που έχουν πάντα στα live τους.

Θεωρώ εξαιρετική την ιδέα για το πάντρεμα αυτών των συγκροτημάτων στην ίδια σκηνή. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και σίγουρα προτείνω σε όλους τους λάτρεις της ροκ να παρευρεθούν στο 2ο live που θα κάνουν στον Σταυρό του Νότου (κεντρική σκηνή) στις 27/10.

Για το Rockap.gr … Ελένη Ρούκη