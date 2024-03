Ο Παύλος Παυλίδης (Βρέμη, 13 Οκτωβρίου 1964) είναι Έλληνας μουσικός, στιχουργός και τραγουδοποιός.

Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1964 στη Βρέμη μεγάλωσε στη Βέροια και ζει στην Αθήνα. Γνωστός στο ευρύ κοινό έγινε ως κιθαρίστας στη ροκ μπάντα Μωρά στη Φωτιά (1986 – 1988) και μετέπειτα ως frontman και στιχουργός στα Ξύλινα Σπαθιά (1993 – 2003). Από το 2004 ακολουθεί solo καριέρα και συνεργάστηκε με τους B-Movies μέχρι το 2020, οπότε και διαλύθηκαν. Σήμερα συνεργάζεται με την νέα του μπάντα, τους Hotel Alaska.

Οι γονείς του ήταν μετανάστες στη Γερμανία, ενώ ο ίδιος την επισκέπτεται συχνά. Πέρασε σημαντικό μέρος της ζωής του στο εξωτερικό και κυρίως στο Παρίσι και την Γενεύη.

Στην Ελλάδα αρχίζει να δραστηριοποιείται σαν κιθαρίστας σε τραγούδια του Στέλιου “Σαλβαδόρ” Παπαϊωάννου, με το συγκρότημα Μωρά στη Φωτιά, την περίοδο 1986 – 1988, οπότε και αποχωρεί (αφού έμαθε τα κόλπα), μετά την ηχογράφηση και κυκλοφορία του πρώτου δίσκου “Μωρά στη Φωτιά”, το 1987.

Φωτογραφία: Μανώλης Νταλούκας

Δημιουργικότερη, ωστόσο, περίοδος στη ζωή του θεωρείται αυτή των Ξύλινων Σπαθιών, στα οποία συμμετείχε από το 1993 ως το 2003. Μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του με τα Ξύλινα Σπαθιά υπήρξαν τα τραγούδια: “Ο βασιλιάς της σκόνης”, “Αδρεναλίνη” (το οποίο έπαιζε με τα Μωρά στη Φωτιά, για να μην ξεχνιόμαστε) και το “Λιωμένο παγωτό” (Κάποια από αυτά τα τραγούδησε και η Δέσποινα Βανδή σε συναυλίες της και σε cd).

Μετά την αποχώρηση από τα Ξύλινα Σπαθιά, ο Παυλίδης έφτιαξε το συγκρότημα τους B-movies. Το 2004, κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο “Αφού λοιπόν ξεχάστηκα”. Το 2006 κυκλοφορεί ο δίσκος “Άλλη μια μέρα”, σε συνεργασία με τους B-movies. Το 2008, κυκλοφορεί το “Live στο θέατρο Απόλλων της Σύρου”, μαζί με τους B-Movies. Το καλοκαίρι του 2009, κυκλοφορεί το DVD “REC”, το οποίο περιέχει ένα ντοκιμαντέρ 72 λεπτών γύρω από τα τραγούδια των προσωπικών δίσκων του, της μουσικής του καριέρας και των παραστάσεων στη Σύρο, δώδεκα τραγούδια από τις παραστάσεις στο θέατρο Απόλλων και ένα audio CD με τραγούδια από τους προσωπικούς του δίσκους σε διαφορετικές εκτελέσεις και μία ακουστική εκτέλεση του “Τροφή για τα θηρία”. Το 2010, κυκλοφορεί ο δίσκος “Αυτό το πλοίο που όλο φτάνει”, σε συνεργασία με τους B-movies. Το 2013, κυκλοφορεί ο δίσκος “Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί” και το 2015 επιστρέφει με τον δίσκο “Στον διπλανό ουρανό”. Τον Απρίλιο του 2016 κυκλοφόρησε η δισκογραφική δημιουργία με τίτλο “Μια πυρκαγιά σ’ ένα σπιρτόκουτο”, που περιέχει 12 καινούργια τραγούδια.

Το 2021 κυκλοφόρησε τον δίσκο “Το μαύρο κουτί”.

Δισκογραφία

Με τα Μωρά στη Φωτιά

Μωρά στη Φωτιά, 1987

Με τα Ξύλινα Σπαθιά

Ξεσσαλονίκη, 1993

Πέρα απ’ τις πόλεις της ασφάλτου, 1995

Μια ματιά σαν βροχή, 1997

Τροφή για τα θηρία, 1999

Ένας κύκλος στον αέρα, 2000

Live, 2003

The Best Of, 2005

Προσωπική δισκογραφία



Αφού λοιπόν ξεχάστηκα, 2004

Άνοιξη / Στο μάτι του κυκλώνα – EP Single, 2021

Άννα, 2021

Το παιδί με το πατίνι, 2021

Το μαύρο κουτί, 2021 (δίσκος που περιέχει τα single του 2021)

Πέρα από τη Θάλασσα, 2023 (Δίσκος με διασκευές σε τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου)

Παύλος Παυλίδης & B-Movies

Άλλη μια μέρα, 2006

Live στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου, 2008

Αυτό το πλοίο που όλο φτάνει, 2010

Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί, 2013

Στον διπλανό ουρανό, 2015

Κατάδικος / Τα Σκουπίδια – EP Single, 2015

Μια πυρκαγιά σ’ ένα σπιρτόκουτο, 2016

Νέα Βαρβαρότητα / Δεσποινίς – EP Single, 2018

Απέναντι / Άφησα Τον Φόβο Να Φύγει – EP Single, 2020

Συμμετοχές

Γιώργος Χριστιανάκης – Ο θυρωρός, 2001

Viton & Stel – Wooden Swordz, 2004

Θέρος, 2005

Νίκος Ζούδιαρης – Για ποιο ταξίδι μου μιλάς, 2007

Mad Max, 2008

Ορφέας Περίδης – Live & με τους φίλους του, 2009

Γιαν Βαν – Κακό Ποίημα, 2019