Ο C-DRAIN επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι που θα σας ξεσηκώσει.

Το οπτικοποιημένο «Come On!» θα βρίσκεται στο νέο ep με τίτλο «*No Plumbing Business!» που θα κυκλοφορήσει επίσημα τον Μάρτιο.

Μουσική & στίχοι: Christos Pappas

Recorded, Mixed & Produced: Christos Pappas

Music Video directed by: Alex Megas

Απολαύστε το:

Σύνδεσμοι:

https://soundcloud.com/c-drain

https://www.instagram.com/cdrain.music/

http://www.cps-records.com

www.christospappas.co.uk