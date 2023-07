Νέο τραγούδι και βίντεο: Cosmonuts – Memory of the sea

Με το νέο τους κομμάτι, Memory of the Sea, οι Cosmonuts ροκάρουν σαν να είναι παλι ‘70s. Κυκλοφορεί στις 26 Μαΐου και είναι το πρώτο λιθαράκι της νέας εποχής του συγκροτήματος, με μια πιο επαγγελματική ματιά στην σύνθεση, την παραγωγή και την προώθηση.

Γράφτηκε μέσα στην καραντίνα και πρόκειται για μια νοσταλγική classic rock μπαλάντα με ψυχεδελικά και blues στοιχεία, που συμβολίζει την ευκαιρία ενός ισχυρού comeback μετά από μια κρίση, μέσω της αγάπης για τα πράγματα που οι άνθρωποι καταπιάνονται. Η παραγωγή και ηχογράφηση έγινε από τον Γιάννη Δαμιανό στα Antart Studios, και το mastering από τον Nick Townsend στα Townsend Mastering Studios, στο Los Angeles. Η σκηνοθεσία και παραγωγή του βίντεο κλιπ έγινε από τον Λεωνίδα Μιχελόπουλο και τον Δημήτρη Καπουράνη.

Ατμοσφαιρικοί και groovy, οι Cosmonuts είναι εδώ για να κρατήσουν ζωντανό τον ήχο του ψυχεδελικού ροκ των 60s και 70s, με φωνητικά και κιθάρες παλιάς σχολής και κοφτά ρυθμικά. Ξεκινώντας από ένα υπόγειο στούντιο στην πόλη των Χανίων στα εφηβικά τους χρόνια, γρήγορα κατάφεραν να σκορπίσουν αστρική σκόνη στις συναυλίες τους ανά την Ελλάδα, έχοντας στις αποσκευές τους τα δύο τους EP “Holidays in Andromeda” (2017) και “Leaps of Fate” (2020). Αποκορύφωμα του ταξιδιού τους μέχρι τώρα, η συμμετοχή τους σε δυο sold-out gigs σε Temple και Six d.o.g.s τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2023 αντίστοιχα.

Απολαύστε το:

