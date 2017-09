Οι Red Tree Religion παρουσιάζουν το νέο lyric video για το κομμάτι τους «Shoot me with your best shot», μέσα από το album τους με τίτλο «Kingdom of the Cool», στο παρακάτω λινκ:

Οι Red Tree Religion είναι ένα funky rock συγκρότημα με ambient στοιχεία από τον Πειραιά.

Περισσότερα στα:

https://redtreereligion.bandcamp.com/releases

https://www.facebook.com/redtreereligion

https://www.reverbnation.com/redtreereligion