«Οι Less Thought μόλις κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους single, με τίτλο «Εσύ», από το EP που σύντομα θα κυκλοφορήσουν. Ένα περίπου χρόνο μετά το ερωτικό πρώτο τους single, «ΝΑΙ!», επέστρεψαν στο studio με ακόμα περισσότερη διάθεση ηχογραφώντας ένα τραγούδι με έντονο ρομαντισμό. Το «Εσύ» εκφράζει τα συναισθήματα μιας ανώριμης σχέσης, που τρέφεται από ενθουσιασμό αλλά ταυτοχρόνως και από ανασφάλεια, μεταξύ δύο ατόμων που προσπαθούν να βρουν και να γνωρίσουν τον εαυτό τους.

***

Ακούστε το εδώ: https://youtu.be/NOQNwbdloX8?si=ywfQmom3R–s9bR2

***

Λίγα λόγια το συγκρότημα

Οι Less Thought δημιουργήθηκαν τον Οκτώβριο του 2021, στην Αθήνα και κινούνται στο φάσμα της ελληνόφωνης rock με επιρροές και από άλλα είδη, όπως η pop και η indie. H ιδέα δημιουργίας ανέκυψε την πρώτη μέρα γνωριμίας των τριών από τα μέλη της μπάντας, στα έδρανα του Φυσικού του ΕΚΠΑ και μετά από 3 χρόνια και την προσθήκη των άλλων τριών μελών του συγκροτήματος, οι Less Thought ξεκίνησαν χωρίς σταματημό τις τακτικές πρόβες με στόχο το πρώτο τους Live. Έχοντας κάψει πολλά εγκεφαλικά κύτταρα για την εύρεση του ονόματος τους, αποφάσισαν να ειρωνευτούν τους εαυτούς τους και μετά από αυτό κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους Live εμφάνιση στο BUMS (Blackbird Underground Music Stage) τον Μάιο του 2022, όπου κόπηκαν πάνω από 300 εισιτήρια με αποτέλεσμα να γίνει sold out. Φυσικά, δεν σταμάτησαν εκεί και συνέχισαν με εμφανίσεις τόσο σε φεστιβάλ όσο και music stages της εγχώριας underground σκηνής. Το συγκρότημα παίζει στα live κυρίως original υλικό, συμπληρώνοντας με διασκευές από τις διάφορες μουσικές επιρροές της, προσαρμοσμένες στο δικό του ήχο. Πού βρίσκονται τώρα οι Less Thought; Μα φυσικά στο studio, συνεχίζοντας τις ηχογραφήσεις για το επερχόμενο EP τους που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.»

***

Μέλη:

Σάκης Ζώγκος: Lead Κιθάρα, Vocals

Κώστας Πέττας: Πιάνο, Vocals

Πάνος Βιδάκης: Drums

Ρουάν: Κιθάρα

Γιάννης Ζελελίδης: Μπάσο

Σωκράτης Ζάχος: Σαξόφωνο

***

Single (Spotify): https://open.spotify.com/track/49BENBLi1iQypHMHNd6yz7?si=b487477872344a07

Linktree: https://linktr.ee/lessthoughtnai

Facebook: https://www.facebook.com/less.thought.band/

Instagram: https://www.instagram.com/less.thought.band/

TikTok: https://www.tiktok.com/@lessthought1

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFVG-GWVTNtWn1lE-qgQWYA

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1OmIDWscGH9jK4M32r8Vj0?si=o4pykxBpRkGqc6EWSPODtA