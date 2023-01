Ο Άλεξ Καββαδίας διάλεξε την πρώτη ημέρα της νέας χρονιάς για να κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Athena» .

Η Αθήνα ως αρχέτυπο, στην ρεαλιστική της μορφή ως κοινωνία και στην πνευματική αναγωγή της ως ψυχοσύνθεση.

Μας θυμίζει τον αεναο κύκλο ακμής, παρακμής και παλι ακμης για τον άνθρωπο και κατ’επέκταση την κοινωνία.

Τη διαμάχη της λογικής και του πάθους και ανάμεσα στον πολιτισμό και την πρωτόγονη φυση που ορίζουν την ανθρώπινη υπόσταση φυσικά και πνευματικά.

Την αποδοχή και την σύνθεση που οδηγεί στην πληρότητα. Στο θαύμα.

Ας είναι μια χρόνια αποδοχής, θαυμάτων, γνωσης και σοφίας.

Καλή ακρόαση!

Σκηνοθεσία: Θεόδωρος Ψιάχος

Στίχοι – Μουσική: Φαίδρα Γραμμένου

Παραγωγή, μίξη, mastering: Greggy K. – Astrostudio

Φωνητικά: Ren, Φαίδρα Γραμμένου

Κοσμήματα: Περικλής Κονδυλάτος

Κινηματογράφηση, μοντάζ, visual effects: Χρήστος Μεγαρχιώτης

Special thanks to Johnny Green , Tiffany and Μαρία Γαλάτη