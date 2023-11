Το 2021 γεννήθηκαν στην Πάτρα οι ΝΕΟΝ VOYAGERS . Αποτελούνται από τον Αλέξανδρο Tζαμαλή και τον Tρύφωνα Τρυφωνόπουλο και στόχο έχουν να φέρουν στο σήμερα ήχους του 80 γεμάτους αναλογικά συνθεσάιζερ και φώτα Νέον.

Το δημιουργικό ντουέτο μεγάλωσε στην εποχή του φωτός Νέον. Γαλουχήθηκαν βιωματικά μουσική από ταινίες του John Carpender. Με σειρές όπως οι the Voyagers, Knight Rider, Doctor Who, Tales from the crypt. Όταν τα παιχνίδια ήταν 8bit και οι ταινίες VHS. Πρόλαβαν την αλάνα ,την disco, καθώς και τα πατίνια σε 4 ροδές , το BMX , to walkman. O Aλέξανδρος Tζαμαλής και ο Τρύφωνας Τρυφωνόπουλος γνωρίζονται σχεδόν από τότε κάνοντας παράλληλα αξιόλογα μουσικά πράγματα ( ephemeral echoes, deadbeat escapement) .

Οι ήχοι αποτυπώνονται από αναλογικά synthesizers και drum machines. Αυτός ο παρθενικός ομότιτλος δίσκος neon voyagers 2023 είναι η πρώτη full length ολοκληρωμένη δουλειά. Αδιαμφισβήτητα είναι ένα γνήσιο δείγμα synthwave.

H cinematic προσέγγιση καθώς τα 10 tracks του δίσκου ξεδιπλώνονται με επιλεγμένη σειρά αποτελεί μια συγκροτημένη εναλλαγή σκοτεινών post apocalyptic έως νεορομαντικών συναισθημάτων πρώτου ραντεβού σε drive inn.

Αποτυπώνεται σε μια δυνατή και crispy παραγωγή πρωτίστως φτιαγμένη για μια πολυτελή έκδοση βινυλίου ( clear purple) 180gr. Διανομή σε Ελλάδα και εξωτερικό από ΜΟΝΟ record store. Διαθέσιμη σε 200 αριθμημένα, limited edition ΒΙΝΥΛΙΑ με αρωγή από την PatrasBroadband και την δισκογραφική Blockade records.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιοι “είμαστε χώρο-χρονικοί ταξιδιώτες σε ένα μουσικό Neon σύμπαν . Διακτινιζόμαστε στο παρόν, στο μέλλον, στο παρελθόν ανά πάσα στιγμή. Bean me up Scotty. Είμαστε οι Neon Voyagers”.

Διαθέσιμο και σε ψηφιακή έκδοση από σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες Spotify, iTunes, Deezer, Βandcamp,Υoutube.Ο δίσκος κυκλοφορεί επίσημα στις 10 Νοέμβριου 2023.

Ακούστε όλο τον δίσκο εδώ: