Η νεανική μπάντα από τα Γιάννενα επιστρέφει με το πρώτο της video και ένα κομμάτι straightforward heavy rock

About_

Οι Bloodvault είναι ένα heavy rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στα Ιωάννινα το 2020. Αποτελούνται από τους Μάρα Αναγνωστοπούλου (φωνητικά), Δημήτρη Μαχαιρά (κιθάρα), Νικόλα Δριστιλιάρη (τύμπανα) και Άλκη Μπέλο (μπάσο).

Έχουν εμφανιστεί ζωντανά πλάι σε αξιοσημείωτες ελληνικές και όχι μόνο μπάντες του χώρου, όπως οι Nightstalker, οι Hidden in the Basement και οι The Great Machine, έχοντας συμμετάσχει και σε τοπικά φεστιβάλ όπως το 5ο και 6ο Castle Rock Festival και το Ioannina Mountain Fest.

Έχοντας ήδη κυκλοφορήσει ένα EP (Black Sky Illusions – March 2021) και ένα single (Play Low – December 2021), το “Rock N’ Road”, είναι το νέο τους δυναμικό single και video clip, με rock n roll στοιχεία καθώς και stoner – blues επιρροές.

