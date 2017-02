Ντεμπούτο single και lyric video για τους Sin By Four

Ντεμπούτο single και lyric video για τους Sin By Four

Οι Sin By Four μας παρουσιάζουν το πρώτο τους single, με τον τίτλο «Start My Life Again«!

Η μουσική και στίχοι ανήκουν στους Sin By Four ενώ η παραγωγή έγινε εξ ολοκλήρου από τον David Prudent στο Made In Hell Studio (Stonebringer, Ganzi Gun, AMKEN, Whatever End).

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ:

Το τραγούδι είναι διαθέσιμο ψηφιακά και δωρεάν από εδώ:

Επόμενο Live:

10/02 – Αθήνα, Remedy Live Club,