Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μπάντες της ελληνικής σκηνής έκανε την επιστροφή της φέτος με το δεύτερο δίσκο της μετά το σούπερ ψυχεδελικό Yearling 2014. Εδώ η ψυχεδέλεια παύει να είναι το κυρίαρχο όχημα δίνοντας την θέση της στο αγνό πρωτόλειο ροκ, αυτό το αρχετυπικά κλασικό με τις παραπομπές σε soft rock πτυχές.

Στον δίσκο συναντά κανείς γλυκόπιοτες μπαλάντες διανθισμένες από έγχορδα («The Love There Is»), κομμάτια όπως το πρώτο και τα δυο τελευταία που κλείνουν τον δίσκο που είναι παιχνιδιάρικα βουτηγμένα στις κιθαριστικές μελωδίες, τα ποπ ρεφραιν και λίγη από την ψυχεδέλεια. Θα βρεις επίσης κομμάτια εμπλουτισμένα με πολλαπλά φωνητικά επίπεδα (ή τουλάχιστον αρκετές δόσεις αυτών) και στακάτο cowbell όπως το «Mission To Sail» και κομμάτια που κυριαρχούν κατά βάση μόνο τα απλά αλλά όχι απλοϊκά ακόρντα της κιθάρας («Can’t Fight») ή τέλος τραγούδια χορευτικά με εθιστικά ρεφραίν α λα Oasis, πλήκτρα και μεγαλειώδες τελείωμα όπως το όμορφο «This Feeling» που καταφέρνει να συγκεράσει όλα τα προαναφερθέντα είδη και μπάντες αντιπροσωπευτικά.

Η αποσύνδεση έγινε από την νέο-ψυχεδέλεια, κρατώντας όμως τα ονειρικά ηχοτοπία, ενώ όλη την ραχοκοκκαλιά του άλμπουμ την διατρέχει το κιθαριστικό ροκ κλασικών ονομάτων με ακρογωνιαίο λίθο τους Beatles (βλέπε τα Lennon-ικά φωνητικά) , μετά τους Rolling Stones αλλά και των Free και Love. Το σκληρότερο που ίσως να θύμισαν να είναι μερικές φορές Led Zeppelin και γενικά στον δίσκο αποκρυσταλλώνεται το φλέρτ μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού σε μια από τις πιο φρέσκες και αναγκαίες κυκλοφορίες για την σκηνή αλλά και την εποχή που διανύουμε.

Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Λίστα Τραγουδιών:

1. ALL WRONG

2. MISSION TO SAIL

3. THIS FEELING

4. KEEP ME ROLLIN’

5. CAN’T FIGHT

6. THE LOVE THERE IS

7. GOING DOWN AGAIN

8. SHOW AND TELL

9. OUT OF SIGHT

10. WHAT YOU NEED

11. A HOLD ON ME

12. AGO

Οι Whereswilder είναι:

Γιάννης Ράλλης – φωνή, κιθάρα

Βασίλης Νισσόπουλος – φωνή, μπάσο

Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα

Μανώλης Γιαννικιός – ντραμς

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.facebook.com/whereswildergr

https://whereswilder-bandcamp.bandcamp.com/album/hotshot