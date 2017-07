EURIFEST 2017

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου

Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας

Πόρτες: 18:30 – Ώρα έναρξης: 19:30 – Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ

Event page: www.facebook.com/events/321146095000570

FEATURING:

Vodka Juniors

Wish Upon A Star

Blame Canada

Nochnoy Dozor

Rebel Dogs

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Το Eurifest πραγματοποιείται για πρώτη φορά, στον ιστορικό χώρο του Ευριπιδείου Θεάτρου Σαλαμίνας, τη Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, συμπεριλαμβάνοντας κάποια εκ των πιο επίκαιρων και ποιοτικότερων ονομάτων της εγχώριας underground εναλλακτικής σκηνής.

Δημιουργημένο και εμπνευσμένο από μουσικούς, εκπροσώπους της εγχώριας σκηνής, το Eurifest ως στόχο του έχει τη καθιέρωση ενός νέου φεστιβαλικού θεσμού, με επίκεντρο την προώθηση των όλο και ποιοτικότερων προσπαθειών που πηγάζουν μέσα από την αναβράζουσα και διαρκώς αναπτυσσόμενη εγχώρια εναλλακτική καλλιτεχνική κοινότητα.

***

ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ:

Το θέατρο κατασκευάστηκε το 1993 προς τιμή του μεγάλου τραγικού ποιητή Ευριπίδη ο οποίος είχε το ησυχαστήριό του στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας και εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Βρίσκεται στο λόφο “Πατρίς” και έχει χωρητικότητα περίπου 3000 θέσεων. Στο Ευριπίδειο Θέατρο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις όπως μεγάλες συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η πρόσβαση στον χώρο πραγματοποιείται είτε μέσω αυτοκινήτου στην βόρεια είσοδο (όπου υπάρχει μεγάλος χώρος στάθμευσης), είτε με τα πόδια από την νότια είσοδο (Οδός Μ. Αλεξάνδρου).

***

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ:

Για την πρόσβαση στο νησί, προτείνεται η διαδρομή του ferryboat από Πέραμα προς Παλούκια, διάρκειας 10 λεπτών, που επαναλαμβάνεται με συχνότητα 15 λεπτών, όλο το 24ωρο. Τα εισιτήρια κοστίζουν 1 ευρώ για τους επιβάτες και 4,25 ευρώ για τα οχήματα.

Επικοινωνία με το Λιμεναρχείο Περάματος στο τηλέφωνο 2104410441.

Σύνδεση από Σαλαμίνα υπάρχει επίσης από το λιμάνι του Πειραιά προς Παλούκια (κάθε μία ώρα με διάρκεια διαδρομής 40 λεπτά) και αντίστροφα, με επιβατικά καραβάκια όπως και από τη Φανερωμένη με τη Νέα Πέραμο (Μεγάλο Πεύκο) που εκτελείται από ferryboat.

***

ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ:

VODKA JUNIORS: Οι Vodka Juniors αποτελούν τον ορισμό της live μπάντας. Το κουιντέτο από την Αθήνα, έχει ως μοναδική επιδίωξή του, όλα αυτά τα χρόνια ύπαρξής του να δημιουργεί ακραίες συναισθηματικές εμπειρίες, βασισμένες στις άκρως έντονες αντιδράσεις του κόσμου, που προκαλεί χαμό σε κάθε ζωντανή εμφάνισή τους. Η τελευταία, τριπλή κυκλοφορία τους, με τίτλο «Clubriot» προσμειγνύει τον πρωτόλειο punk χαρακτήρα τους με ηλεκτρονικά χορευτικά στοιχεία, dub και hip-hop ηχοχρώματα, συνιστώντας μια προσπάθεια για την οριστική κατάρρευση κάθε φραγμού που τα μουσικά είδη ορίζουν, με στόχο τη δημιουργία ενός λουτρού αίματος, αποτελούμενου από λέξεις, ήχους και ρυθμό. Μόνο αν παραβρεθείτε σε μία συναυλία τους θα σταθείτε ικανοί να βιώσετε την εμπειρία που ακούει στο όνομα Vodka Juniors.

WISH UPON A STAR: Οι Wish Upon A Star είναι μια τετραμελής punk rock μπάντα από την Αθήνα. Το ύφος τους κινείται σε όλο το φάσμα του punk rock, επηρεασμένο κυρίως από τον μοντέρνο αμερικάνικο ήχο αλλά και την μελωδικότητα του καλιφορνέζικου punk των 90’s. Η τρίτη δισκογραφική κυκλοφορία τους με τίτλο “Throught Thick and Thin” βρίσκει τη μπάντα στη καλύτερη μέχρι στιγμής φάση της, και οι ίδιοι, ακούραστοι και αεικίνητοι, δεν διστάζουν να βγουν στον δρόμο με κάθε ευκαιρία, έχοντας καταφέρει ήδη να πραγματοποιήσουν έξι Ευρωπαϊκές περιοδείες και αναρίθμητες εμφανίσεις σε όλα τα μήκη και πλάτης της Ελλάδας. Αυτόν τον καιρό συνθέτουν νέο υλικό με σκοπό την τέταρτη κυκλοφορία τους.

BLAME CANADA: Οι Blame Canada ξεκίνησαν ως ιδέα όταν ο Δημήτρης Δημόπουλος και ο Τάκης Αποστόλου πρωτοσυναντήθηκαν σαν κιθαριστικοί συμμαθητές το 2011. Η ιδέα της μπάντας σκόνταφτε σε -μουσικές και μη- υποχρεώσεις και αλλαγές μελών. Με την προσθήκη των Μαρίνου Γεωργιόπουλου (φωνή), Φοίβου Κατσιφλώρου (τύμπανα) και Νίκου Γιαννούλη (μπάσο) έφεραν τη μπάντα στη σημερινή της μορφή, με τη οποία πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ζωντανές τους εμφανίσεις και ηχογραφήθηκε το ντεμπούτο full length album, με τίτλο «City We Love to Hate». Indie rock και post-punk επιρροές προσμειγνύονται με shoegaze και psych αναφορές, δημιουργώντας ένα μοναδικό και χαρακτηριστικό ηχόχρωμα που καθιστά τους Blame Canada μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση rock μπάντας, που εκλύει μεγάλες ποσότητες ενέργειας επί σκηνής.

NOCHNOY DOZOR: Δημιουργημένοι από τη σύμπραξη μελών γνωστών σχημάτων της εγχώριας σκηνής όπως οι Universe217, Maplerun, Blame Canada και One Man Drop, οι Nochnoy Dozor αποτελούν ένα άτυπο super band. Με ύφος που ακροβατεί κάπου ανάμεσα στο κιθαριστικό ambient, την pop και το doom, το Αθηναϊκό female-fronted κουιντέτο βρίσκεται αυτή τη περίοδο στο στούντιο, ηχογραφώντας την παρθενική του κυκλοφορία, και πραγματοποιώντας στο μεταξύ καθηλωτικές ζωντανές εμφανίσεις με κάθε ευκαιρία.

REBEL DOGS: Το power-heavy rock τρίο των Rebel Dogs, χαρακτηρίζεται από τρία πράγματα: Το hard rock attitude, τη punk δυναμική του και το rock’n’roll πνεύμα του. Με το παρθενικό EP «Jim I» στις αποσκευές του, το όχημα των Rebel Dogs έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι του σε ένα βαρύ, ασήκωτο και άκρως ανεβαστικό μουσικό σύμπαν.

***

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

FB: www.facebook.com/eurifest.gr

E: tinoseisaisy@yahoo.gr

T: +306942589951