Vinyl is Back: Η 11η Γιορτή του Βινυλίου και της Μουσικής

6, 7, 8 Οκτωβρίου 2017 στο «Μουσείο Αυτοκινήτου»

Το Μεγάλο Ραντεβού

Το Vinyl is Back, η κορυφαία εκδήλωση – θεσμός για το βινύλιο, βάζει χρώμα και δίνει ρυθμό στο φθινόπωρο με ένα τριήμερο γεμάτο βινύλια και μουσικές εκπλήξεις την Παρασκευή 7, Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Οκτωβρίου στο «Μουσείο Αυτοκινήτου» με ελεύθερη είσοδο!

Στο μεγάλο ραντεβού του βινυλίου και της μουσικής θα συναντήσετε τα σημαντικότερα συγκροτήματα, τους καλύτερους djs, ενώ σας περιμένουν ακόμα κληρώσεις και δώρα, όλες οι νέες κυκλοφορίες βινυλίων, δισκογραφικές εκπλήξεις, συμμετοχές γνωστών δισκάδικων, ανεξάρτητων εταιρειών και ιδιωτών, χειροτεχνίες που συναντούν την κουλτούρα της μουσικής και πολύ χορός, σε μια εκδήλωση με πολύ μεράκι όπως πάντα- είναι το 11ο Vinyl Is Back!

Το Vinyl is Back έκανε μόδα στην Ελλάδα τους δίσκους, όπως τους αποκαλούσαμε τη χρυσή εποχή της μουσικής, και υπόσχεται να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό μέχρι την ολική επανάκαμψη του βινυλίου!

11 Λόγοι για να πας στο Vinyl Is Back

Αν θέλεις να χαλαρώσεις από την καθημερινότητα και να διαλέξεις τους δίσκους που θα σου φτιάξουν την μέρα σου μόλις τους βάλεις στο πικάπ. Αν δεν έχεις πικάπ σε χρήση και θέλεις να αποκτήσεις ένα καινούργιο ή να μάθεις που θα επιδιορθώσεις αυτό που έχεις στο ντουλάπι! Αν δεν έχεις δίσκους βινυλίου (ή/ και πικάπ) μπορείς ν’ αγοράσεις δίσκους που σου αρέσει το εξώφυλλό τους . Πολλοί δίσκοι έχουν αποτυπώσει έργα τέχνης στο εξώφυλλο. Να ανακαλύψεις διαμάντια της μουσικής σε προσιτές τιμές και να αισθανθείς χαρούμενος και τυχερός που τα βρήκες, αλλά και να δεις τη χαρά που κάνουν άλλοι όταν βρίσκουν τον δίσκο που ψάχνουν χρόνια. Ν’ ακούσεις κουβέντες που ανταλλάσουν vinyl maniacs που μπορεί να διαφωνήσουν και να φτάσουν στα άκρα για το αν είναι καλός ή όχι ένας δίσκος! Να δεις περίεργους τύπους με (ατελείωτες) λίστες στα χέρια που ψάχνουν αγωνιωδώς να βρουν τους δίσκους που τους λείπουν! Να δεις τις κουλτούρες και τις αντικουλτούρες της μουσικής που ζουν στην Αθήνα συγκεντρωμένες σε έναν χώρο. Να φωτογραφηθείς με αγαπημένα πρόσωπα δίπλα στα βινύλια, στα vintage αυτοκίνητα, στο ‘’Δισκοπωλείο’’ και στο μπαλκόνι σε στιγμές χαλάρωσης με θέα την Αθήνα! Να δεις δωρεάν live από μπάντες που παίζουν καλύτερο ροκ (και όχι μόνο), από αυτό που θα περίμενες ν’ ακούσεις, αλλά και ν’ ακούσεις μουσική διαλεγμένη από D.J.s που ξέρουν καλά τα μυστικά των decks. Να δεις ξαφνικά μπροστά σου παλιούς φίλους και συμμαθητές από την εποχή της πενταήμερης στο Λύκειο και να μην το πιστεύεις. Να πιεις μπύρες μαζί τους ή καφέ, να βγάλετε φωτογραφίες, ν’ αλλάξετε τηλέφωνα, να δώσετε υποσχέσεις «να μην χαθούμε»- αλλά τελικά να χαθείτε και να ξανασυναντηθείτε στο επόμενο Vinyl is Back! Να ανακαλύψετε ένα καινούργιο όμορφο χώρο στο κέντρο της Αθήνας ή να το ξανά επισκεφτείτε γιατί, ας μη το κρύβουμε, το Vinyl is Back έχει γίνει πλέον αγαπημένη συνήθεια!

Παράλληλες εκδηλώσεις

Το Δισκοπωλείο!

Σημείο αναφοράς στην επίσκεψη των vinyl maniacs είναι το ‘’Δισκοπωλείο’’, ένα ειδικά διαμορφωμένο δισκάδικο σε ρεαλιστικό μέγεθος, όπου όλοι θέλουν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία! Καινούργια συλλεκτικά posters, νέες κυκλοφορίες βινυλίων και ένας συλλεκτικός δίσκος – έκπληξη σε διάθεση, σύγχρονα vintage πικαπάκια διαθέσιμα προς ακρόαση δίσκων και αναμνηστικά από το Vinyl is Back!

Αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο

Στον «Πρίγκιπα της Ροκ» θα είναι αφιερωμένο το 11ο Vinyl is Back! Με αφορμή την κυκλοφορία σε βινύλιο της τελευταίας ηχογραφημένης συναυλίας του Παύλου Σιδηρόπουλου στο «An Club», σε μια σειρά από 4 live με τους Απροσάρμοστους τον Μάρτιο του 1990. Θα υπάρχει ένα ειδικό αφιέρωμα.

Penny Dreadful Live !

Το συγκρότημα για απαιτητικούς μουσικόφιλους, σχηματίστηκε στην Αθήνα το 2010. Με επιρροές από την αυστραλέζικη και αμερικανική ανεξάρτητη σκηνή, άλλοτε με ηλεκτρισμό και άγριο ήχο, άλλοτε με σκοτεινό και ονειρικό ήχο, υπόσχονται μια live εμπειρία! Οι Penny Dreadful παρουσιάζουν ζωντανά το δεύτερο δίσκο τους «Pilgrimage» και υπογράφουν τα βινύλια τους στο Vinyl is Back!

Συλλεκτικό Live!

Οι θρύλοι του gothic-rock στην Ελλάδα, The Illusion Fades, σε μια συλλεκτική συναυλία, με τις καλύτερες στιγμές της πορείας περίπου τριών δεκαετιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σχηματίστηκαν το 1990 στην Αθήνα από τον τραγουδιστή – κιθαρίστα Γιώργο Δέδε. Έχουν κυκλοφορήσει 6 δίσκους, ένα single και πρόσφατα την επίσημη συλλογή τους «The Essential Collection».

D. J . s Sets

Οι καλύτεροι d.j.s στο δικό τους stage επιλέγουν τους αγαπημένους δίσκους τους και δημιουργούν ο καθένας τη δική του προσωπική ατμόσφαιρα στο Vinyl is Back παίζοντας μόνο βινύλια !

Ποιοι συμμετέχουν στο «Vinyl is Back»

Καταστήματα πώλησης δίσκων,

Ιδιώτες/ Συλλέκτες δίσκων,

Δισκογραφικές εταιρείες που παράγουν δουλειές καλλιτεχνών και σε βινύλιο,

Μηχανήματα αναπαραγωγής δίσκων (πικάπ, ενισχυτές κοκ),

Αξεσουάρ για βινύλια,

Είδη αποθήκευσης δίσκων βινυλίου,

Αξεσουάρ και ανταλλακτικά για πικάπ,

Έπιπλα/Βάσεις για ηχοσυστήματα,

Μουσικές Αφίσες, Μουσικά T-shirts & Μπλούζες,

Μουσικά Βιβλία,

Handmade Express Bazaar,

Πωλητές Μουσικών Οργάνων (εταιρείες/ ιδιώτες).

Πληροφορίες για το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου

Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε από την Οικογένεια Χαραγκιώνη το 1977 με σκοπό τη διάδοση της αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Η συλλογή, που ξεπερνάει σήμερα τα 300 αυτοκίνητα (από το …300 π.Χ. μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90!) είναι εναλλασσόμενη και περιλαμβάνει μοντέλα οίκων παγκόσμιας σήμερα αναγνώρισης αλλά και αυτών που δεν δραστηριοποιούνται πλέον.

Info:

Χώρος : Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Γ΄ Σεπτεμβρίου 74-78 & Ιουλιανού 33-35

(4ος όροφος), Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ – Στάση «Βικτώρια» & Μετρό «Ομόνοια»

Είσοδος : Ελεύθερη

Ώρες λειτουργίας :

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου : 5 μ.μ. – 9 μ.μ.

Σάββατο 7 Οκτωβρίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ.

Κυριακή 8 Οκτωβρίου: 11 π.μ. – 9 μ.μ.

Πάρκινγκ : διαθέσιμο (3 ευρώ ημερησίως)

www.vinylisback.gr

Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για το 11ο «VINYL IS BACK» ! Be there!