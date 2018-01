Το Σάββατο 31 Μαρτίου στις 21:00μμ, ένα χρόνο και κάτι μετά την παρουσίαση του τελευταίου τους δίσκου και ολοκληρώνοντας μια σειρά από επιτυχημένες live εμφανίσεις στο εξωτερικό, οι Verbal Delirium διοργανώνουν μια ξεχωριστή βραδιά στην Αθήνα. Αυτή τη φορά στον πολύ όμορφο και ζεστό χώρο του Τhe Crow Club (Σινώπης 27).

Το συγκρότημα, ανανεωμένο με την προσθήκη νέου πιανίστα στο line up, με πολύ ενέργεια και εξαιρετική διάθεση, ανυπομονεί να συναντηθεί εκ νέου με το αθηναϊκό κοινό για να παρουσιάσει ζωντανά κομμάτια από το σύνολο της δισκογραφίας του, σε ένα live πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών.

Λίγες εβδομάδες μετά από αυτό το live η μπάντα θα ταξιδέψει στην Ουαλία για να συμμετάσχει στο Winter’s End festival και τον Σεπτέμβρη θα βρεθεί στο Λονδίνο για δεύτερη φορά στα πλαίσια του Resonate Festival που θα λάβει χώρα στο Ο2 Academy Islington.

Το live θα ξεκινήσει μελωδικά με ένα ακουστικό set από τον φίλο και συνοδοιπόρο της μπάντας Νικήτα Κίσσονα (Μethexis) .

Η μπάντα σας προσκαλεί όλους να παραμείνετε μετά το live για ένα “after party” με μουσικές επιλογές της, πολύ κουβέντα και πολλές -πολλές μπύρες!

Join them!

Πόρτες : 20:30μ.μ. Εισοδος: 10€ Δ/νση: Σινώπης 27-Αθήνα

Line up

Jargon (Keyboards ,Vocals)

George Pagidas (Bass)

George Kyriakidis (Guitars)

Wil Bow (Drums)

Stratos Morianos (keybords)

https://www.facebook.com/VerbalDelirium/

https://verbaldelirium.bandcamp.com/

www.methexisproject.com

http://methexis.bandcamp.com

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες:

VERBAL DELIRIUM

Το 2006, μετά από πολλά χρόνια πειραματισμών στους ήχους του progressive & psychedelic rock των 70’ς, ο Jargon (συνθέτης και στιχουργός) δημιουργεί τουςVerbal Delirium. Την ίδια χρονιά η μπάντα ηχογραφεί το πρώτο της demo άλμπουμ. Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο “So Close & Yet So Far Away» κυκλοφόρησε το 2010 από την γαλλική δισκογραφική Musea Records. Το άλμπουμ πήρε πολύ καλές κριτικές από το κοινό της progressive μουσικής σε όλο τον κόσμο. Το 2012 βρίσκουμε τους Verbal Delirium να συμμετέχουν στον διαγωνισμό

“Eurock Marathon 2012” στο Βερολίνο. Το 2013 κυκλοφορούν το δεύτερο προσωπικό τους άλμπουμ με τίτλο»From The Small Hours Of Weakness” , αυτή τη φορά σε δική τους παραγωγή. Εδώ διακρίνουμε έναν διαφορετικό ήχο. Το άλμπουμ λαμβάνει ακόμα καλύτερες κριτικές και δίνει στην μπάντα το έναυσμα να ανακαλύψουν νέες ηχητικές πλευρές που τους έδωσαν την δυνατότητα να εισχωρήσουν σε νέους μουσικούς ορίζοντες. Η διαφορετικότητα των δυο άλμπουμ ήταν η αφορμή ώστε οι Verbal Delirium να συμμετάσχουν στο Prog Power Europe του 2013 στην Ολλανδία δίπλα με ονόματα όπως Fates Warning & Shadow Gallery, καθώς επίσης και στο Summer’s End Festival in UK το 2014. Το 2016 οιVerbal Delirium κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο “The Imprisoned Words Of Fear”, από την αγγλική εταιρία, Bad Elephant Music. Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφουν ο Jargon και ο Λεωνίδας Πετρόπουλος, ενώ τοmastering έγινε από τον Daniel Bowles στο Seren Sound Studio. Το άλμπουμ έλαβε ακόμα καλύτερες κριτικές από τον τύπο και τους φαν της μπάντας. Η παρουσίαση του έγινε στο ΚΥΤΤΑΡΟ και μετά από αυτήν ακολούθησαν εμφανίσεις στην Αγγλία όπως το HRH Prog Festival V στην Βόρεια Ουαλία και Midsummer Madness Festival στο Λονδίνο. Το Δεκέμβρη του 2017 η μπάντα πραγματοποίησε ένα πολύ επιτυχημένο live στο Ρόττερνταμ, ενώ τον Απρίλιο του 2018 θα τους δούμε στο Winter’s End Festival στο Chepstow της Ουαλίας καθώς και στο Resonate Festival στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2018.

Methexis

Οι Methexis είναι ένα αγγλόφωνο rock συγκρότημα, που δημιουργήθηκε και καθοδηγείται, από τον κιθαρίστα και συνθέτη Νικήτα Κίσσονα. Μουσικά οι Methexis καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος μουσικών αναφορών αλλά κρατάνε την αισθητική της rock σαν βάση για τις δημιουργίες τους. Το είδος αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως Art Rock μιας και προσπαθεί μέσω συνδυασμού φαινομενικά ετερόκλητων στοιχείων να συνθέσει έργα με την δαιδαλώδη δομή της κλασσικής μουσικής, την περιπλοκότητα της jazz, τον πειραματισμό της σύγχρονης μουσικής και τον μοντερνισμό της νέας εποχής. Οι απαρχές αυτού του ιδιώματος ξεκινάνε από το 1968 στην Αγγλία όπου γεννήθηκε το Progressive Rock με κύριους εκφραστές συγκροτήματα όπως King Crimson, Genesis, Yes, Emerson Lake & Palmer, Camel, Van Der Graaf Generator, Pink Floyd κ.α.

Οι Methexis είναι στη βάση τους ένα project, ένα εγχείρημα μέσα από το οποίο ο Νικήτας Κίσσονας ξεκίνησε να δοκιμάζει διαφορετικούς τρόπους ηχογράφησης της μουσικής του και αργότερα μεταφοράς της στη σκηνή. Η δομή της μουσικής, η θεματολογία και οι στίχοι της σε συνδυασμό με την θεατρικότητα της ερμηνείας οδήγησε πολλές φορές στην παρουσίαση της μουσικής εν είδει παράστασης, κάτι που ολοκληρώνει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που θέλει αυτό το project να βγάλει προς τον κόσμο. Για αυτόν τον λόγο οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο σχήμα διαφέρουν από περίοδο σε περίοδο και μπορούν να παρουσιαστούν σε μορφή trio έως 15μελής ορχήστρας ανάλογα τις απαιτήσεις την παράστασης και το ζητούμενο αποτέλεσμα της παραγωγής.

Το 2011 βρίσκει τους Methexis να κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο “The Fall Of Bliss”. Σε αυτόν τον δίσκο ο Νικήτας Κίσσονας έπαιξε όλα τα όργανα εκτός από drums (Νίκος Μοίρας) και πιάνο στο κομμάτι «Lines On A Bust» (Jargon). Το 2015 για την ηχογράφηση του δεύτερου, concept αυτή την φορά, δίσκου “Suiciety” επιστράτευσε ονόματα της διεθνούς σκηνής όπως ο Joe Payne, Linus Kåse, Walle Wahlgren, Brett d’Anon, Nikos Zades καθώς και ένα κουιντέτο εγχόρδων και ένα κουιντέτο χάλκινων πνευστών. Ο δίσκος μπήκε στις λίστες των καλύτερων δίσκων της χρονιά σε πολλά websites και μουσικά περιοδικά. Μέσα στο 2016 οι Methexis, ως 4μελής μπάντα, έπαιξαν σε πολλούς χώρους και ανοίγοντας σημαντικά συγκροτήματα όπως οι Σουηδοί Agusa. Σταθμός ήταν η παρουσία τους στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2016 όπου έπαιξαν σχεδόν όλο το υλικό των δύο δίσκων. Το 2017 οι Methexis έπαιξαν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αυτή τη φορά όμως ως trio.

Το 2018 θα κυκλοφορήσει ο επόμενος δίσκος τους “Topos” κυρίως σε μορφή βινυλίου όπου θα αποτελείται από δύο 20λεπτες ορχηστρικές συνθέσεις. Τον δίσκο ηχογράφησε ο Νικήτας Κίσσονας με τους Θοδωρή Χριστοδούλου, Νικόλα Νικολόπουλο, Κωνσταντίνο Κεφαλά και Παναγιώτη Κραμπή.

Όλους τους δίσκους επιμελήθηκε και επεξεργάστηκε ηχητικά ο Λεωνίδας Πετρόπουλος.

Στις 31 Μαρτίου, δύο εβδομάδες πριν από την πρώτη του solo συναυλία, ο Νικήτας Κίσσονας θα δώσει μία πρώτη γεύση ανοίγοντας τους μουσικούς και προσωπικούς φίλους του Verbal Delirium με ένα σετ που θα περιλαμβάνει κομμάτια από τους δίσκους Methexis αλλά και, όπως πάντα, κάποιες εκπλήξεις. Τα κομμάτια θα παιχτούν με ακουστική κιθάρα και χρήση των αγαπημένων του εφέ.